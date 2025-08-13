Зеленський назвав 5 спільних із Трампом і лідерами Європи принципів на тему переговорів з Росією

Відеозустріч провели за два дні до того, як російський і американський лідери зустрінуться в штаті Аляска, аби обговорювати війну.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні під час візиту до Німеччини мав онлайн-зустріч з американським колегою Дональдом Трампом і президенткою Єврокомісії і генсеком НАТО, лідерами Великої Британії, Фінляндії, Франції, Італії, Польщі. Йшлося про спільні позиції на тему переговорів із Росією – це п’ять принципів, сказав він на пресконференції з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцем.

Принцип 1 – все, що стосується України, повинні обговорювати за її участі. Другий – треба готувати тристоронній формат розмов, підкреслив він.

“Має бути припинення вогню – номер один. Мають бути гарантії безпеки і (вони. – Ред.) повинні бути посилені, якщо Росія не погодиться на припинення вогню в Алясці. Це ефективні принципи, і важливо, щоб вони спрацювали”, – заявив Зеленський.

Президент України поінформував інших лідерів про ситуацію на полі бою. Він вважає, що Путін блефує і намагається натиснути напередодні зустрічі на Алясці.

Зеленський додав, що Трамп 15 серпня має обговорювати з росіянином припинення вогню.

Фрідріх Мерц зі свого боку сказав, що Україна повинна сидіти на столом переговорів у разі подальших зустрічей між американським і російським лідерами. Однак важливо, що цьому має передувати припинення вогню.

Мерц нагадав, що досі всі розмови з Путіним закінчувалися лише тим, що Росія посилювала атаки.

“Ми виходимо з того, що президент Трамп повинен це пробити”, – сказав Мерц.

Німецький канцлер наголосив, що будь-яким рамковим угодам між Україною і росіянами має передувати припинення вогню.

"Україна готова до перемовин і обговорювати територіальні питання, але ми виходимо з контактної лінії. Вона є вихідною позицією і юридичне визнання окупованих територій не обговорюється", – сказав Мерц.

На уточнювальне запитання про те, чи надав президент Дональд Трамп сьогодні дав якісь безпекові гарантії, Мерц сказав, що цю тему обговорювали “коротко”.

“Ми знаємо, що Україна потребує гарантій безпеки, тому я сказав у заяві, що українська армія повинна мати можливість захищати свою країну", – додав він.

Зустріч Путіна і Трампа на Алясці відбудеться 15 серпня. За даними американської преси, Путін вимагає, аби Україна повністю вивела війська з Донецької області.

Володимир Зеленський казав, що відповідь на це – в Конституції України. Конституція визначає, що Україна є неподільною.



