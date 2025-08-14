ЗМІ: Трамп випитував норвезького міністра Столтенберга про Нобелівську премію

Кілька країн, включно з Ізраїлем, Пакистаном і Камбоджом, висунули Трампа на нагороду за посередництво в укладенні мирних угод або припинення вогню.

Єнс Столтенберг і Дональд Трамп у 2018 році

Коли президент США Дональд Трамп у липні зателефонував міністру фінансів Норвегії, щоб обговорити торговельні тарифи, він також запитав про Нобелівську премію миру.

Про це написало норвезьке бізнес-видання Dagens Naeringsliv, повідомляє Reuters.

Кілька країн, включно з Ізраїлем, Пакистаном і Камбоджою, висунули Трампа на нагороду за посередництво в укладенні мирних угод або припинення вогню. Він заявив, що заслуговує на нагороду, присуджену Норвегією, яку отримали чотири його попередники в Білому домі.

“Несподівано, коли міністр фінансів Єнс Столтенберг йшов вулицею в Осло, зателефонував Дональд Трамп. Він хотів отримати Нобелівську премію – і обговорити тарифи”, – зазначає Dagens Naeringsliv з посиланням на неназвані джерела.

Норвезька газета повідомила, що це не вперше, коли Трамп порушує тему премії у розмові зі Столтенбергом, колишнім генеральним секретарем військового альянсу НАТО.

Видання цитує Столтенберга, який заявив, що метою розмови було обговорення торгових мит та економічного співробітництва напередодні телефонної розмови Трампа з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере. На запитання, чи порушував Трамп тему Нобелівської премії, Столтенберг відповів: “Я не вдаватимуся до подробиць розмови”.

За словами Столтенберга, у розмові брали участь кілька чиновників Білого дому, включно з міністром фінансів США Скоттом Бессентом та торговим представником США Джеймісоном Гріром.