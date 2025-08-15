Тайську принцесу лікують від важкої інфекції

Деякі аналітики розглядали Баджракітіябху як потенційну спадкоємицю престолу, що зробило б її першою жінкою-монархом Таїланду.

Тайська принцеса Баджракітіябха, яка майже три роки була непритомною після серцевого нападу, зараз лікується від важкої інфекції.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на Бюро королівського двору.

Лікарі, які лікують 46-річну принцесу, найстаршу з семи дітей короля Махи Вачіралонгкорна, виявили інфекцію в її крові 9 серпня. Жінці призначали різні види антибіотиків та інші ліки для стабілізації рівня артеріального тиску.

Деякі аналітики розглядали Баджракітіябху як потенційну спадкоємицю престолу, що зробило б її першою жінкою-монархом Таїланду. 73-річний король Вачхіралонгкон не призначав спадкоємця з моменту сходження на престол у 2016 році.

За даними бюро, принцеса була підключена до медичного обладнання для підтримки функцій легень та нирок з моменту її знепритомнення у грудні 2022 року. Лікарі час від часу виявляли інфекції, для лікування яких періодично призначали антибіотики.