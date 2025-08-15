Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
РЖД у вогні
Тайську принцесу лікують від важкої інфекції

Деякі аналітики розглядали Баджракітіябху як потенційну спадкоємицю престолу, що зробило б її першою жінкою-монархом Таїланду.

Тайську принцесу лікують від важкої інфекції
Тайська принцеса Баджракітіябха у 2020 році
Фото: EPA/UPG

Тайська принцеса Баджракітіябха, яка майже три роки була непритомною після серцевого нападу, зараз лікується від важкої інфекції.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на Бюро королівського двору.

Лікарі, які лікують 46-річну принцесу, найстаршу з семи дітей короля Махи Вачіралонгкорна, виявили інфекцію в її крові 9 серпня. Жінці призначали різні види антибіотиків та інші ліки для стабілізації рівня артеріального тиску.

Деякі аналітики розглядали Баджракітіябху як потенційну спадкоємицю престолу, що зробило б її першою жінкою-монархом Таїланду. 73-річний король Вачхіралонгкон не призначав спадкоємця з моменту сходження на престол у 2016 році.

За даними бюро, принцеса була підключена до медичного обладнання для підтримки функцій легень та нирок з моменту її знепритомнення у грудні 2022 року. Лікарі час від часу виявляли інфекції, для лікування яких періодично призначали антибіотики.

  • Баджракітіябха, яка має юридичну освіту Корнельського університету, була дипломатом в Австрії та обіймала посади в структурі ООН-жінки та Управлінні ООН з наркотиків та злочинності. Вона також служила в офісі генерального прокурора та має звання генерала в підрозділі Королівського командування безпеки короля.
