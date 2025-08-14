Больові точки. Проблеми під Добропіллям
ГоловнаСвіт

У трьох найбільших містах Сербії відбулися сутички прихильників Вучича і його опонентів

Сутички відбулися у столиці Белграді, північному місті Новий Сад, і в Ниші. Президент Вучич заявив, що щонайменше 16 поліцейських зазнали поранень, травмувалися також понад 120 прихильників керівної партії.

Белград, 13 серпня 2025 року
Фото: EPA/UPG

У трьох найбільших містах Сербії прихильники президента Александара Вучича зіткнулися вчора з його опонентами. У балканській країні дев'ять місяців тривали антиурядові мітинги, учасники яких вимагають оголосити позачергові вибори.

Про це пише Bloomberg.

Протиборчі угруповання кидали один в одного фаєри, камені, петарди та пляшки в столиці Белграді, північному місті Новий Сад, і в Ниші, тим часом поліція щосили намагалася їх розійняти. 

Щонайменше 16 поліцейських зазнали поранень, двоє ‒ серйозних, травмувалися також понад 120 прихильників керівної партії, повідомив Вучич журналістам у Белграді. Він звинуватив антиурядові угруповання у нападі на офіси його Прогресивної партії та пообіцяв, що влада притягне до відповідальності “тих, хто намагався розпалити громадянську війну”.

В ефірі телеканалів показали кадри, на яких прихильники президента використовують феєрверки для відлякування протестувальників, що спровокувало перестрілку.

Прокуратура Белграда наказала поліції встановити особи нападників, що, ймовірно, спричинить порушення кримінальних справ. Вучич також пообіцяв, що Сербія не скотиться у “громадянську війну будь-якого роду”.

Белград, 13 серпня 2025 року
Фото: EPA/UPG
Белград, 13 серпня 2025 року
Белград, 13 серпня 2025 року
Фото: EPA/UPG
Белград, 13 серпня 2025 року

Антиурядовий рух почався минулого року після інциденту на залізничному вокзалі у місті Новий Сад, коли обвалився бетонний навіс, задавивши 16 людей на смерть.

Протести з вимогою притягнути до відповідальності переросли у масштабний виступ проти Вучича та уряду. Проте досі серед учасників руху не з'явилося жодного лідера, який міг би кинути виклик президенту.

Перебуваючи у владі майже 12 років, Вучич неодноразово вдавався до дострокових виборів для консолідації влади, але цього разу він відхилив вимогу протестувальників щодо проведення дострокового голосування.
