Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
РЖД у вогні
РЖД у вогні
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
ГоловнаСвіт

Ізраїль веде перемовини про переселення палестинців з Гази

До обговорень залучені щонайменше 5 країн.

Ізраїль веде перемовини про переселення палестинців з Гази
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що країна перебуває у процесі перемовин з декількома державами щодо переселення палестинського населення Смуги Гази.

Як пише CNN, джерела в ізраїльському уряді стверджують, що йдеться про принаймні 5 країн: Південний Судан, Сомалі, Ефіопія, Лівія та Індонезія. Усі вони розраховують в обмін на згоду прийняти палестинців отримати "суттєві фінансові та міжнародні компенсації".

З усіх країн, зазначених у списку, лише Індонезія офіційно підтвердила, що прийме у себе 2 тисячі людей з Гази, проте тільки на лікування з обов'язковим поверненням додому. Натомість Південний Судан відкинув свою роль у плані щодо переселення, стверджуючи, що це нібито "не відповідає позиції держави". 

Біньямін Нетаньягу закликав держави, які переймаються долею палестинців Гази, "припинити повчання Ізраїлю і відчинити для них свої двері".
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies