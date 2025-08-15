Ізраїль веде перемовини про переселення палестинців з Гази

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що країна перебуває у процесі перемовин з декількома державами щодо переселення палестинського населення Смуги Гази.

Як пише CNN, джерела в ізраїльському уряді стверджують, що йдеться про принаймні 5 країн: Південний Судан, Сомалі, Ефіопія, Лівія та Індонезія. Усі вони розраховують в обмін на згоду прийняти палестинців отримати "суттєві фінансові та міжнародні компенсації".

З усіх країн, зазначених у списку, лише Індонезія офіційно підтвердила, що прийме у себе 2 тисячі людей з Гази, проте тільки на лікування з обов'язковим поверненням додому. Натомість Південний Судан відкинув свою роль у плані щодо переселення, стверджуючи, що це нібито "не відповідає позиції держави".

Біньямін Нетаньягу закликав держави, які переймаються долею палестинців Гази, "припинити повчання Ізраїлю і відчинити для них свої двері".