Прем'єр та президент Польщі вперше зустрілися віч-на-віч

Туск підсумував розмову з главою держави жартом.

Прем'єр та президент Польщі вперше зустрілися віч-на-віч
Кароль Навроцький і Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Новий президент Польщі Кароль Навроцький та очільник уряду Дональд Туск провели першу особисту зустріч за зачиненими дверима.

Як жартома зазначив прем'єр на своїй сторінці у мережі X, "єдине, в чому ми були згодні на сто відсотків, це те, що в нас є улюблені родини та прекрасні діти". 

Польські ЗМІ додають, що розмова глави держави з керівником виконавчої влади тривала близько години. Однією з провідних тем була зовнішня політика, зокрема, щодо війни в Україні та прийдешнього саміту Дональда Трампа та російського диктатора Путіна на Алясці.

В офісі Навроцького спілкування назвали "змістовним і зосередженим на важливих для Польщі питаннях". Речник президента підкреслив, що це була "не соціальна зустріч, а діалог двох найважливіших людей у країні". 
