Журнал Time вперше визначив власниць титулу "дівчат року"

Американський журнал Time, відомий щорічним розміщенням на обкладинці "людини року" за їхньою власною версією, вперше у своїй історії оприлюднив список із 10 "дівчат року" - які слугують прикладом для своїх однолітків та демонструють важливу глобальну роль юних жінок у світі.

Спеціально для цього випуску видання домовилося з всесвітньо відомим брендом Lego про зображення героїнь у вигляді маленьких фігурок з конструктора.

"Дівчатами року" стали: