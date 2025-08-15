Журнал Time вперше визначив власниць титулу "дівчат року"

Американський журнал Time, відомий щорічним розміщенням на обкладинці "людини року" за їхньою власною версією, вперше у своїй історії оприлюднив список із 10 "дівчат року" - які слугують прикладом для своїх однолітків та демонструють важливу глобальну роль юних жінок у світі.
Спеціально для цього випуску видання домовилося з всесвітньо відомим брендом Lego про зображення героїнь у вигляді маленьких фігурок з конструктора.
"Дівчатами року" стали:
- зімбабвійсько-новозеландська письменниця Рутендо Шадая;
- японська скейтбордистка, олімпійська атлетка Коко Йошізава;
- популяризаторка науки та стійкого розвитку з Гонконгу Валері Чіу;
- французька співачка, переможниця дитячого "Євробачення" Зої Клозур;
- німецька дослідниця Клара Прокш;
- мексиканська гонщиця Академії Формули-1 Іванна Річардс;
- польська винахідниця у сфері біології та медицини Корнелія Вєчорек;
- наймолодша в історії Туреччини жінка-пілот одномісного літака Дефне Озкан;
- шотландська розробниця ковдри-обігрівача на сонячній батареї Ребекка Янг;
- захисниця донорства органів зі США Наомі ДеБеррі.