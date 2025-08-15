РЖД у вогні
Видання хоче відзначити глобальну роль юних жінок у сучасному світі.

Видання хоче відзначити глобальну роль юних жінок у сучасному світі.

Журнал Time вперше визначив власниць титулу "дівчат року"
"Дівчата року" за версією Time
Фото: Time

Американський журнал Time, відомий щорічним розміщенням на обкладинці "людини року" за їхньою власною версією, вперше у своїй історії оприлюднив список із 10 "дівчат року" - які слугують прикладом для своїх однолітків та демонструють важливу глобальну роль юних жінок у світі.

Спеціально для цього випуску видання домовилося з всесвітньо відомим брендом Lego про зображення героїнь у вигляді маленьких фігурок з конструктора.

"Дівчатами року" стали:

  • зімбабвійсько-новозеландська письменниця Рутендо Шадая;
  • японська скейтбордистка, олімпійська атлетка Коко Йошізава;
  • популяризаторка науки та стійкого розвитку з Гонконгу Валері Чіу;
  • французька співачка, переможниця дитячого "Євробачення" Зої Клозур;
  • німецька дослідниця Клара Прокш;
  • мексиканська гонщиця Академії Формули-1 Іванна Річардс;
  • польська винахідниця у сфері біології та медицини Корнелія Вєчорек;
  • наймолодша в історії Туреччини жінка-пілот одномісного літака Дефне Озкан;
  • шотландська розробниця ковдри-обігрівача на сонячній батареї Ребекка Янг;
  • захисниця донорства органів зі США Наомі ДеБеррі.
