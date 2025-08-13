США запровадили санкції проти збройної групи та гонконгських фірм через видобуток корисних копалин у ДР Конго

США запровадили санкції проти озброєної групи та двох гонконгських фірм, пов'язаних з насильством та незаконним видобутком корисних копалин у Демократичній Республіці Конго, пише Bloomberg.
За словами офіційних осіб, санкції були частиною зусиль щодо боротьби з експлуатацією конфліктних корисних копалин у регіоні.
Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на PARECO-FF, рух, що став наступником озброєної групи з історією “дестабілізуючої діяльності в ДРК”.
У заяві Казначейства йдеться, що група “запровадила примусову працю та стратила цивільних осіб у гірничодобувних районах, що перебувать під її контролем”.
Також під санкції потрапили East Rise Corporation Limited та Star Dragon Corporation Limited, обидві з яких базуються в Гонконзі, за придбання незаконно придбаних корисних копалин, а також конголезька гірничодобувна компанія Cooperative des Artisanaux Miniers du Congo.
Санкції спрямовані на організації, що працюють у Рубайї, багатому гірничодобувному районі східного Конго та одному з найбільших у світі джерел танталової руди, яка використовується в електроніці.
- Цей крок відбувся невдовзі після того, як Демократична Республіка Конго та Руанда домовилися про мирну угоду, спрямовану на покладення кінця багаторічному смертельному конфлікту та сприяння розвитку нестабільного східного регіону Конго. США підтримали угоду, яка спрямована на припинення окупації великої частини багатої на корисні копалини східного Конго повстанською групою M23, яку підтримує Руанда.