США запровадили санкції проти збройної групи та гонконгських фірм через видобуток корисних копалин у ДР Конго

США запровадили санкції проти озброєної групи та двох гонконгських фірм, пов'язаних з насильством та незаконним видобутком корисних копалин у Демократичній Республіці Конго, пише Bloomberg.

За словами офіційних осіб, санкції були частиною зусиль щодо боротьби з експлуатацією конфліктних корисних копалин у регіоні.

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на PARECO-FF, рух, що став наступником озброєної групи з історією “дестабілізуючої діяльності в ДРК”.

У заяві Казначейства йдеться, що група “запровадила примусову працю та стратила цивільних осіб у гірничодобувних районах, що перебувать під її контролем”.

Також під санкції потрапили East Rise Corporation Limited та Star Dragon Corporation Limited, обидві з яких базуються в Гонконзі, за придбання незаконно придбаних корисних копалин, а також конголезька гірничодобувна компанія Cooperative des Artisanaux Miniers du Congo.

Санкції спрямовані на організації, що працюють у Рубайї, багатому гірничодобувному районі східного Конго та одному з найбільших у світі джерел танталової руди, яка використовується в електроніці.