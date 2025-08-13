​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
РЖД у вогні
РЖД у вогні
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ГоловнаСвіт

Німеччина профінансує пакет військової допомоги на $500 млн для України у межах програми PURL

Після попередніх заяв Нідерландів та спільного зобов’язання Данії, Норвегії та Швеції. 

Німеччина профінансує пакет військової допомоги на $500 млн для України у межах програми PURL
Міноборони Німеччини і Бундесвер йдуть з соцмережі X
Фото: https://www.spiegel.de/

Німеччина готова профінансувати військовий пакет допомоги для України на суму 500 мільйонів доларів у межах ініціативи НАТО "Перелік пріоритетних потреб для України" (PURL).

Про це ідеться на сайті НАТО.

"Німеччина сьогодні (13 серпня 2025 р.) оголосила, що профінансує пакет військового обладнання та боєприпасів на суму 500 мільйонів доларів для України, що постачаються зі Сполучених Штатів, в межах нової ініціативи НАТО "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL)", — ідеться у повідомленні.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав це як яскраву демонстрацію незмінної відданості Німеччини обороні України.

"Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні, і сьогоднішня заява ще раз підкреслює її зобов’язання допомогти українському народу захистити свою свободу та суверенітет", – наголосив Рютте і додав, що цей пакет допоможе Україні захиститися від російської агресії..

  • PURL – ініціатива НАТО під назвою "Пріоритетний перелік потреб України".
  • Пентагон разом із НАТО уже розробляють новий механізм продажу зброї європейським союзникам, які потім передаватимуть її нашій державі.
  • Вартість кожного пакету становить близько 500 мільйонів доларів і призначена для задоволення найнагальніших оперативних потреб України з обладнанням та боєприпасами, що постачаються з американських запасів.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies