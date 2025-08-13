Німеччина профінансує пакет військової допомоги на $500 млн для України у межах програми PURL

Після попередніх заяв Нідерландів та спільного зобов’язання Данії, Норвегії та Швеції.

Німеччина готова профінансувати військовий пакет допомоги для України на суму 500 мільйонів доларів у межах ініціативи НАТО "Перелік пріоритетних потреб для України" (PURL).

Про це ідеться на сайті НАТО.

"Німеччина сьогодні (13 серпня 2025 р.) оголосила, що профінансує пакет військового обладнання та боєприпасів на суму 500 мільйонів доларів для України, що постачаються зі Сполучених Штатів, в межах нової ініціативи НАТО "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL)", — ідеться у повідомленні.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав це як яскраву демонстрацію незмінної відданості Німеччини обороні України.

"Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні, і сьогоднішня заява ще раз підкреслює її зобов’язання допомогти українському народу захистити свою свободу та суверенітет", – наголосив Рютте і додав, що цей пакет допоможе Україні захиститися від російської агресії..