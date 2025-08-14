РЖД у вогні
РЖД у вогні
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ГоловнаСвіт

​Польські прикордонники затримали українських залізничників, які їхали у стані алкогольного сп'яніння

Машиніст та його помічник мали приблизно 2 проміле алкоголю в крові. 

​Польські прикордонники затримали українських залізничників, які їхали у стані алкогольного сп'яніння
Фото: strazgraniczna.pl

У ніч з 11 на 12 серпня польські прикордонники на залізничному прикордонному переході Дорогуськ затримали машиніста локомотива та його помічника, які у стані алкогольного сп'яніння в'їхали до Польщі вантажним поїздом.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу польських прикордонників.

"Громадяни України, затримані співробітниками Надбужанського відділу прикордонної охорони на залізничному прикордонному переході Дорогуськ, мали приблизно 2 проміле алкоголю в крові", - йдеться в повідомленні.

Співробітники прикордонної служби, які чергували на залізничному переході Дорогуськ, були попереджені про вантажний поїзд, який після перетину кордону з України до Польщі не в'їхав на перехід, а зупинився на залізничному переїзді.

Після прибуття та посадки на локомотив співробітники виявили запах алкоголю від машиніста поїзда та його помічника. Пізніше алкотестер показав, що в 34-річного машиніста було виявлено майже 2 проміле алкоголю в крові, а у його 31-річного помічника – понад 2 проміле.

Вантажному поїзду було заборонено продовжувати рух, а обох громадян України було затримано та поміщено до слідчих ізоляторів. Про ситуацію було повідомлено Головне управління муніципальної поліції в Хелмі та Залізничну охорону в Хелмі.

Чоловіків передали поліцейським для подальшого розслідування. Їм буде пред'явлено кримінальну відповідальність за скоєння правопорушення, передбаченого статтею 178a 1 Кримінального кодексу, а саме - керування тепловозом із причепленими вантажними вагонами в наземному русі в стані алкогольного сп'яніння.

Після завершення провадження Прикордонна служба наказала їм залишити Польщу та заборонила їм повторний в'їзд до Польщі та Шенгенської зони протягом п'яти років.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies