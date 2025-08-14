​Польські прикордонники затримали українських залізничників, які їхали у стані алкогольного сп'яніння

Машиніст та його помічник мали приблизно 2 проміле алкоголю в крові.

У ніч з 11 на 12 серпня польські прикордонники на залізничному прикордонному переході Дорогуськ затримали машиніста локомотива та його помічника, які у стані алкогольного сп'яніння в'їхали до Польщі вантажним поїздом.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу польських прикордонників.

"Громадяни України, затримані співробітниками Надбужанського відділу прикордонної охорони на залізничному прикордонному переході Дорогуськ, мали приблизно 2 проміле алкоголю в крові", - йдеться в повідомленні.

Співробітники прикордонної служби, які чергували на залізничному переході Дорогуськ, були попереджені про вантажний поїзд, який після перетину кордону з України до Польщі не в'їхав на перехід, а зупинився на залізничному переїзді.

Після прибуття та посадки на локомотив співробітники виявили запах алкоголю від машиніста поїзда та його помічника. Пізніше алкотестер показав, що в 34-річного машиніста було виявлено майже 2 проміле алкоголю в крові, а у його 31-річного помічника – понад 2 проміле.

Вантажному поїзду було заборонено продовжувати рух, а обох громадян України було затримано та поміщено до слідчих ізоляторів. Про ситуацію було повідомлено Головне управління муніципальної поліції в Хелмі та Залізничну охорону в Хелмі.

Чоловіків передали поліцейським для подальшого розслідування. Їм буде пред'явлено кримінальну відповідальність за скоєння правопорушення, передбаченого статтею 178a 1 Кримінального кодексу, а саме - керування тепловозом із причепленими вантажними вагонами в наземному русі в стані алкогольного сп'яніння.

Після завершення провадження Прикордонна служба наказала їм залишити Польщу та заборонила їм повторний в'їзд до Польщі та Шенгенської зони протягом п'яти років.