Індія скорочує імпорт російської нафти після запровадження додаткових мит США

Індія почала зменшувати частку російської нафти у своєму імпорті та закуповувати сировину в інших постачальників напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним, повідомляє Sky News.

Державні компанії Indian Oil Corp та Bharat Petroleum Corp уклали контракти на постачання нафти зі США, Бразилії та країн Близького Сходу на найближчі два місяці.

Зміни відбулися після того, як Трамп підписав указ про введення для Індії додаткового 25% тарифу на закупівлю російської нафти та зброї. У результаті загальний рівень мит для країни зріс до 50%.

Міністр фінансів США Скотт Бессент попередив, що Вашингтон може підвищити вторинні мита на індійські товари, «якщо завтра переговори Трампа і Путіна завершаться невдало».