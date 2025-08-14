​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Індія скорочує імпорт російської нафти після запровадження додаткових мит США

Державні компанії Indian Oil Corp та Bharat Petroleum Corp уклали контракти на постачання нафти зі США, Бразилії та країн Близького Сходу.

Ілюстративне фото

Індія почала зменшувати частку російської нафти у своєму імпорті та закуповувати сировину в інших постачальників напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним, повідомляє Sky News.

Державні компанії Indian Oil Corp та Bharat Petroleum Corp уклали контракти на постачання нафти зі США, Бразилії та країн Близького Сходу на найближчі два місяці.

Зміни відбулися після того, як Трамп підписав указ про введення для Індії додаткового 25% тарифу на закупівлю російської нафти та зброї. У результаті загальний рівень мит для країни зріс до 50%.

Міністр фінансів США Скотт Бессент попередив, що Вашингтон може підвищити вторинні мита на індійські товари, «якщо завтра переговори Трампа і Путіна завершаться невдало».

  • У той же час Нью-Делі призупинив свої плани щодо реалізації закупівлі нової американської зброї та літаків після мит Трампа.
  • Крім того, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді запросив російського диктатора Володимира Путіна приїхати наприкінці року для участі в щорічному російсько-індійському саміті.
  • 8 серпня лідери двох країн провели перемовини, під час яких обговорили двосторонні угоди та ситуацію в Україні. У спільній заяві сторони підтвердили намір зміцнювати стратегічне партнерство.
