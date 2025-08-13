У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
РЖД у вогні
РЖД у вогні
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСвіт

Reuters: США вбудовують трекери у чипи, щоб виявляти незаконні поставки до Китаю

Трекери можуть допомогти відкрити справи проти осіб та компаній, які отримують прибуток від порушення експортного контролю США.

Reuters: США вбудовують трекери у чипи, щоб виявляти незаконні поставки до Китаю
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

Правоохоронні органи США таємно розміщає трекери у чипах, які, на їхню думку, мають високий ризик незаконного перенаправлення до Китаю, пише Reuters із посиланням на джерела. 

Ці заходи спрямовані на виявлення чипів на основі штучного інтелекту, що перенаправляються до місць призначення, на які поширюються експортні обмеження США, і застосовуються лише до окремих партій.

Трекери можуть допомогти відкрити справи проти осіб та компаній, які отримують прибуток від порушення експортного контролю США.

Трекери місцезнаходження – це багаторічний слідчий інструмент, який використовується правоохоронними органами США для відстеження продуктів, на які поширюються експортні обмеження, такі як деталі літаків. За словами одного джерела, в останні роки їх використовували для боротьби з незаконним витоком напівпровідників.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies