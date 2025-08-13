Reuters: США вбудовують трекери у чипи, щоб виявляти незаконні поставки до Китаю

Трекери можуть допомогти відкрити справи проти осіб та компаній, які отримують прибуток від порушення експортного контролю США.

Правоохоронні органи США таємно розміщає трекери у чипах, які, на їхню думку, мають високий ризик незаконного перенаправлення до Китаю, пише Reuters із посиланням на джерела.

Ці заходи спрямовані на виявлення чипів на основі штучного інтелекту, що перенаправляються до місць призначення, на які поширюються експортні обмеження США, і застосовуються лише до окремих партій.

Трекери місцезнаходження – це багаторічний слідчий інструмент, який використовується правоохоронними органами США для відстеження продуктів, на які поширюються експортні обмеження, такі як деталі літаків. За словами одного джерела, в останні роки їх використовували для боротьби з незаконним витоком напівпровідників.