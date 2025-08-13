РЖД у вогні
РЖД у вогні
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
ГоловнаСвіт

NYT: у зломі бази даних федеральної судової системи США підозрюють Росію

Видання зазначає, що хакерів зацікавили, зокрема, справи щодо людей з російськими та східноєвропейськими прізвищами.

NYT: у зломі бази даних федеральної судової системи США підозрюють Росію
Міністерство юстиції США
Фото: EPA/UPG

Слідчі виявили докази того, що Росія принаймні частково відповідає за нещодавній злом комп'ютерної системи, яка керує документами федерального суду, включаючи висококонфіденційні записи з інформацією, яка може розкрити джерела та осіб, обвинувачених у злочинах проти національної безпеки, пише The New York Times із посиланням на джерела. 

Зазначається, що деякі справи, якими зацікавились хакери, стосувалися людей з російськими та східноєвропейськими прізвищами.

Згідно з внутрішньою службовою запискою, з якою ознайомилося The New York Times, адміністратори судової системи порадили посадовцям Міністерства юстиції, клеркам та головним суддям федеральних судів негайно видалити найконфіденційніші документи з системи.

Видання зазначає, що федеральні чиновники намагаються визначити закономірності порушення, оцінити збитки та усунути недоліки в розгалуженій, інтенсивно використовуваній комп'ютерній системі, яка давно відома своїми серйозними вразливостями, якими можуть скористатися іноземні супротивники.

Минулого тижня адміністратори судової системи США публічно оголосили, що вони вживають додаткових заходів для захисту файлової мережі.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies