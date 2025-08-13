NYT: у зломі бази даних федеральної судової системи США підозрюють Росію

Видання зазначає, що хакерів зацікавили, зокрема, справи щодо людей з російськими та східноєвропейськими прізвищами.

Слідчі виявили докази того, що Росія принаймні частково відповідає за нещодавній злом комп'ютерної системи, яка керує документами федерального суду, включаючи висококонфіденційні записи з інформацією, яка може розкрити джерела та осіб, обвинувачених у злочинах проти національної безпеки, пише The New York Times із посиланням на джерела.

Зазначається, що деякі справи, якими зацікавились хакери, стосувалися людей з російськими та східноєвропейськими прізвищами.

Згідно з внутрішньою службовою запискою, з якою ознайомилося The New York Times, адміністратори судової системи порадили посадовцям Міністерства юстиції, клеркам та головним суддям федеральних судів негайно видалити найконфіденційніші документи з системи.

Видання зазначає, що федеральні чиновники намагаються визначити закономірності порушення, оцінити збитки та усунути недоліки в розгалуженій, інтенсивно використовуваній комп'ютерній системі, яка давно відома своїми серйозними вразливостями, якими можуть скористатися іноземні супротивники.

Минулого тижня адміністратори судової системи США публічно оголосили, що вони вживають додаткових заходів для захисту файлової мережі.