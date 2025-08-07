Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Реактивні «шахеди»: коли полетять масово і чим збивати
Реактивні «шахеди»: коли полетять масово і чим збивати
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ГоловнаСвіт

Politico: федеральна судова система США зазнала масштабної хакерської атаки

Ймовірно, особисті дані конфіденційних судових інформаторів були скомпрометовані в кількох штатах США.

Politico: федеральна судова система США зазнала масштабної хакерської атаки
Фото: ANSA

Електронна система ведення документації, що використовується федеральною судовою системою, зазнала масштабної кібератаки, повідомляє Politico із посиланням на двох осіб, обізнаних з інцидентом.

За словами анонімних джерел, злом ймовірно скомпрометував особисті дані конфіденційних інформаторів, причетних до кримінальних справ у кількох федеральних окружних судах.

Адміністративне управління судів США, яке керує федеральною системою судового ведення документів, вперше визначило серйозність проблеми приблизно 4 липня, повідомила перша особа. Але управління, разом з Міністерством юстиції та окремими окружними судами по всій країні, все ще намагається визначити повний масштаб інциденту.

Наразі незрозуміло, хто стоїть за хакерською атакою.

Окрім записів про свідків та обвинувачених, які співпрацюють з правоохоронними органами, система ведення документації містить іншу конфіденційну інформацію, яка потенційно може бути цікавою для іноземних хакерів або злочинців, таку як запечатані обвинувальні акти, що містять непублічну інформацію про ймовірні злочини, а також арешти та ордери на обшук, які підозрювані у скоєнні злочинів можуть використовувати, щоб уникнути арешту.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies