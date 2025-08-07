Politico: федеральна судова система США зазнала масштабної хакерської атаки

Електронна система ведення документації, що використовується федеральною судовою системою, зазнала масштабної кібератаки, повідомляє Politico із посиланням на двох осіб, обізнаних з інцидентом.

За словами анонімних джерел, злом ймовірно скомпрометував особисті дані конфіденційних інформаторів, причетних до кримінальних справ у кількох федеральних окружних судах.

Адміністративне управління судів США, яке керує федеральною системою судового ведення документів, вперше визначило серйозність проблеми приблизно 4 липня, повідомила перша особа. Але управління, разом з Міністерством юстиції та окремими окружними судами по всій країні, все ще намагається визначити повний масштаб інциденту.

Наразі незрозуміло, хто стоїть за хакерською атакою.

Окрім записів про свідків та обвинувачених, які співпрацюють з правоохоронними органами, система ведення документації містить іншу конфіденційну інформацію, яка потенційно може бути цікавою для іноземних хакерів або злочинців, таку як запечатані обвинувальні акти, що містять непублічну інформацію про ймовірні злочини, а також арешти та ордери на обшук, які підозрювані у скоєнні злочинів можуть використовувати, щоб уникнути арешту.