Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
У Раді — скандал через непристойний жест. "ЄС" вимагає покарати нардепа "Батьківщини" Сергія Власенка
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
РЖД у вогні
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ГоловнаСвіт

Франція, Німеччина та Велика Британія готові відновити санкції проти Ірану

У Тегерана вимагають повернутися до переговорів з міжнародною спільнотою щодо своєї ядерної програми до кінця серпня.

Франція, Німеччина та Велика Британія готові відновити санкції проти Ірану
Прапор Ірану
Фото: EPA/UPG

Франція, Німеччина та Велика Британія заявили ООН про готовність відновити санкції проти Ірану, якщо він не повернеться до переговорів з міжнародною спільнотою щодо своєї ядерної програми.

Про це пише Reuters з посиланням на Financial Times.

У вівторок міністри закордонних справ так званої групи E3 звернулися до ООН з листом, в якому порушили питання про “миттєві” санкції, якщо Іран не вживе заходів, додається у повідомленні з посиланням на лист, з яким ознайомилася газета.

“Ми чітко дали зрозуміти, що якщо Іран не бажає досягти дипломатичного рішення до кінця серпня 2025 року або не скористається можливістю продовження, E3 готова запустити механізм поворотних санкцій”, – йдеться у листі міністрів.

Попередження E3 пролунало після “серйозних, відвертих та детальних” переговорів з Іраном у Стамбулі минулого місяця, першої особистої зустрічі після ударів Ізраїлю та США по ядерних об'єктах країни.

  • Раніше повідомлялося, що іранська делегація відвідала російські наукові інститути, що розробляють ядерні технології подвійного призначення. Іранці прилетіли до Росії за дипломатичними паспортами, деякі з яких мали послідовні номери та були видані того ж дня, лише за кілька тижнів до поїздки.
﻿
