Франція, Німеччина та Велика Британія готові відновити санкції проти Ірану

У Тегерана вимагають повернутися до переговорів з міжнародною спільнотою щодо своєї ядерної програми до кінця серпня.

Франція, Німеччина та Велика Британія заявили ООН про готовність відновити санкції проти Ірану, якщо він не повернеться до переговорів з міжнародною спільнотою щодо своєї ядерної програми.

Про це пише Reuters з посиланням на Financial Times.

У вівторок міністри закордонних справ так званої групи E3 звернулися до ООН з листом, в якому порушили питання про “миттєві” санкції, якщо Іран не вживе заходів, додається у повідомленні з посиланням на лист, з яким ознайомилася газета.

“Ми чітко дали зрозуміти, що якщо Іран не бажає досягти дипломатичного рішення до кінця серпня 2025 року або не скористається можливістю продовження, E3 готова запустити механізм поворотних санкцій”, – йдеться у листі міністрів.

Попередження E3 пролунало після “серйозних, відвертих та детальних” переговорів з Іраном у Стамбулі минулого місяця, першої особистої зустрічі після ударів Ізраїлю та США по ядерних об'єктах країни.