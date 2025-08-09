Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
На лідера нідерландських ультраправих масово скаржаться через дискримінацію

Ґерт Вілдерс спровокував скандал в інтернеті.

На лідера нідерландських ультраправих масово скаржаться через дискримінацію
Плакат з Ґертом Вілдерсом
Фото: EPA/UPG

Національний центр протидії дискримінації Нідерландів отримав понад 2,5 тисячі скарг на допис у соцмережах авторства лідера ультраправої "Партії свободи" Ґерта Вілдерса.

Як пише "Укрінформ", відомий своїми радикальними витівками та висловлюваннями політик оприлюднив зображення, на якому поєднуються обличчя молодої гарної білявки та похмурої зморшкуватої жінки у хіджабі. Вілдерс додав до свого посту підпис "вибір за вами 29 жовтня" - в цей день Нідерланди обиратимуть новий парламент.

Допис політика оцінили як дискримінацію за походженням, релігією, статтю та віком. Зображення порівняли навіть з нацистською пропагандою часів Другої світової війни. Антидискримінаційні органи фіксують рекордні для себе масштаби скарг, а прокуратура Нідерландів стверджує, що поки не відкрила провадження, бо триває слідство щодо наявності правопорушення. 
