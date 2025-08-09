У Кенії у ДТП загинуло 25 людей, які поверталися з похорону

У Кенії в аварію потрапив шкільний автобус, що віз людей з похорону, унаслідок загинули 25 осіб.

Про це пише BBC з посиланням на місцеву владу.

У поліцейському звіті зазначено, що водій втратив керування, з'їхав з дороги та перекинувся в кювет вздовж шосе Кісуму-Какамега. Цей район відомий багатьма смертельними аваріями.

Правоохоронці повідомили, що на місці події загинули 10 жінок, 10 чоловіків та одна дівчина. 20 пасажирів отримали поранення, п'ятеро з них у важкому стані. Пізніше четверо людей померли в лікарні.

Пасажири поверталися з кладовища, і вважається, що всі вони з однієї родини.

Причина аварії поки що невідома, повідомили у поліції.

Додамо, 7 людей загинули сьогодні в іншій аварії поблизу Найробі.

Президент Кенії Вільям Руто закликав владу швидко притягнути “винних у будь-яких діях недбалості, що призвели до аварії, та усунути всі порушення правил дорожнього руху, щоб забезпечити безпеку дорожнього руху по всій країні”.