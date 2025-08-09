П'ять міністрів засудили плани Ізраїлю щодо захоплення міста Газа

Міністри закордонних справ Німеччини, Італії, Великої Британії, Нової Зеландії та Австралії заявили, що "будь-які спроби анексії або розширення поселень порушують міжнародне право".

План, оголошений Кабінетом міністрів безпеки Ізраїлю про новий наступ у Смузі Гази та захоплення міста Газа “погіршить катастрофічну гуманітарну ситуацію, поставить під загрозу життя заручників і ще більше ризикує масовим переміщенням цивільного населення”.

Про це йдеться у спільній заяві Німеччини, Італії, Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії, повідомляють Euronews.

“Будь-які спроби анексії або розширення поселень порушують міжнародне право”, – додається в заяві.

Міністри закликали до негайного припинення війни, наголосивши, що “розгортається найгірший сценарій голоду”. Вони також закликали ХАМАС звільнити решти заручників, яких він утримує, “без попередніх умов” і забезпечити “гуманне поводження з ними без жорстокості та приниження”.

Кабінет прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу запровадив план всупереч порадам військових лідерів, зокрема начальника Генерального штабу генерал-лейтенанта Еяля Заміра. Замір попередив, що план поставить під загрозу життя заручників.

Зазначимо, Ізраїль вже контролює близько трьох чвертей території.

ХАМАС відповів на плани Ізраїлю так: “Розширення агресії проти нашого палестинського народу не буде прогулянкою в парку”.

Раніше МЗС Франції засудило план ізраїльського уряду щодо подальшого розширення військових операцій з метою взяття під контроль Смуги Гази.