П'ять міністрів засудили плани Ізраїлю щодо захоплення міста Газа

План, оголошений Кабінетом міністрів безпеки Ізраїлю про новий наступ у Смузі Гази та захоплення міста Газа “погіршить катастрофічну гуманітарну ситуацію, поставить під загрозу життя заручників і ще більше ризикує масовим переміщенням цивільного населення”.
Про це йдеться у спільній заяві Німеччини, Італії, Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії, повідомляють Euronews.
“Будь-які спроби анексії або розширення поселень порушують міжнародне право”, – додається в заяві.
Міністри закликали до негайного припинення війни, наголосивши, що “розгортається найгірший сценарій голоду”. Вони також закликали ХАМАС звільнити решти заручників, яких він утримує, “без попередніх умов” і забезпечити “гуманне поводження з ними без жорстокості та приниження”.
Кабінет прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу запровадив план всупереч порадам військових лідерів, зокрема начальника Генерального штабу генерал-лейтенанта Еяля Заміра. Замір попередив, що план поставить під загрозу життя заручників.
Зазначимо, Ізраїль вже контролює близько трьох чвертей території.
ХАМАС відповів на плани Ізраїлю так: “Розширення агресії проти нашого палестинського народу не буде прогулянкою в парку”.
Раніше МЗС Франції засудило план ізраїльського уряду щодо подальшого розширення військових операцій з метою взяття під контроль Смуги Гази.
- Кабінет міністрів безпеки Ізраїлю схвалив розширений новий військовий наступ у Cмузі Гази, який може призвести до повної окупації анклаву.
- Прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер назвав ескалацію Ізраїлю “неправильною” та закликав уряд Нетаньягу “негайно переглянути своє рішення”.
- Уряд Німеччини частково призупиняє експорт військової техніки до Ізраїлю, яка ймовірно може бути використана у Газі, після заяви ізраїльського уряду щодо планів окупації анклаву.
- Президент Франції Емманюель Макрон офіційно оголосив про намір визнати незалежність держави Палестина у вересні під час відкриття роботи нової сесії Генеральної Асамблеї ООН.