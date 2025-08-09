Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
ГоловнаСвіт

П'ять міністрів засудили плани Ізраїлю щодо захоплення міста Газа

Міністри закордонних справ Німеччини, Італії, Великої Британії, Нової Зеландії та Австралії заявили, що "будь-які спроби анексії або розширення поселень порушують міжнародне право".

П'ять міністрів засудили плани Ізраїлю щодо захоплення міста Газа
Фото: EPA/UPG

План, оголошений Кабінетом міністрів безпеки Ізраїлю про новий наступ у Смузі Гази та захоплення міста Газа “погіршить катастрофічну гуманітарну ситуацію, поставить під загрозу життя заручників і ще більше ризикує масовим переміщенням цивільного населення”.

Про це йдеться у спільній заяві Німеччини, Італії, Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії, повідомляють Euronews.

“Будь-які спроби анексії або розширення поселень порушують міжнародне право”, – додається в заяві.

Міністри закликали до негайного припинення війни, наголосивши, що “розгортається найгірший сценарій голоду”. Вони також закликали ХАМАС звільнити решти заручників, яких він утримує, “без попередніх умов” і забезпечити “гуманне поводження з ними без жорстокості та приниження”.

Кабінет прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу запровадив план всупереч порадам військових лідерів, зокрема начальника Генерального штабу генерал-лейтенанта Еяля Заміра. Замір попередив, що план поставить під загрозу життя заручників.

Зазначимо, Ізраїль вже контролює близько трьох чвертей території.

ХАМАС відповів на плани Ізраїлю так: “Розширення агресії проти нашого палестинського народу не буде прогулянкою в парку”.

Раніше МЗС Франції засудило план ізраїльського уряду щодо подальшого розширення військових операцій з метою взяття під контроль Смуги Гази.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies