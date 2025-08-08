Франція засудила плани Ізраїлю щодо окупації Гази

МЗС Франції засудило план ізраїльського уряду щодо подальшого розширення військових операцій з метою взяття під контроль Смуги Гази.
“Франція повторює свою рішучу незгоду з будь-яким планом окупації Смуги Гази та насильницького переміщення його населення. Ці дії являтимуть собою подальші серйозні порушення міжнародного права та призведуть до абсолютного глухого кута”, - йдеться у повідомленні.
МЗС Франції наголосило, що такі дії підірвуть законні прагнення палестинців жити в мирі в життєздатній, суверенній та нерозривній державі та становитимуть загрозу регіональній стабільності.
Крім того, це жодним чином не сприятиме безпеці Ізраїлю та його громадян, включаючи заручників, яких досі утримує ХАМАС у Газі.
Франція закликала ХАМАС негайно та беззастережно звільнити заручників та прийняти пропозиції щодо припинення вогню, а не продовжувати випробування народу Гази своєю обструкційною позицією. Також ХАМАС закликали до роззброєння та капітуляції.
МЗС Франції наголосило, що майбутнє Смуги Гази має бути визначено в рамках майбутньої палестинської держави на чолі з Палестинською адміністрацією.
Зазначається, що Франція продовжить працювати над реалізацією рішення про створення двох держав, та розгортанням тимчасової міжнародної стабілізаційної місії для забезпечення безпеки ізраїльтян та палестинців.
- Кабінет міністрів безпеки Ізраїлю схвалив розширений новий військовий наступ у Cмузі Гази, який може призвести до повної окупації анклаву.
- Прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер назвав ескалацію Ізраїлю “неправильною” та закликав уряд Нетаньягу “негайно переглянути своє рішення”.
- Уряд Німеччини частково призупиняє експорт військової техніки до Ізраїлю, яка ймовірно може бути використана у Газі, після заяви ізраїльського уряду щодо планів окупації анклаву.
- Президент Франції Емманюель Макрон офіційно оголосив про намір визнати незалежність держави Палестина у вересні під час відкриття роботи нової сесії Генеральної Асамблеї ООН.