Франція засудила плани Ізраїлю щодо окупації Гази

МЗС Франції засудило план ізраїльського уряду щодо подальшого розширення військових операцій з метою взяття під контроль Смуги Гази.

“Франція повторює свою рішучу незгоду з будь-яким планом окупації Смуги Гази та насильницького переміщення його населення. Ці дії являтимуть собою подальші серйозні порушення міжнародного права та призведуть до абсолютного глухого кута”, - йдеться у повідомленні.

МЗС Франції наголосило, що такі дії підірвуть законні прагнення палестинців жити в мирі в життєздатній, суверенній та нерозривній державі та становитимуть загрозу регіональній стабільності.

Крім того, це жодним чином не сприятиме безпеці Ізраїлю та його громадян, включаючи заручників, яких досі утримує ХАМАС у Газі.

Франція закликала ХАМАС негайно та беззастережно звільнити заручників та прийняти пропозиції щодо припинення вогню, а не продовжувати випробування народу Гази своєю обструкційною позицією. Також ХАМАС закликали до роззброєння та капітуляції.

МЗС Франції наголосило, що майбутнє Смуги Гази має бути визначено в рамках майбутньої палестинської держави на чолі з Палестинською адміністрацією.

Зазначається, що Франція продовжить працювати над реалізацією рішення про створення двох держав, та розгортанням тимчасової міжнародної стабілізаційної місії для забезпечення безпеки ізраїльтян та палестинців.