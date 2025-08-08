Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Франція засудила плани Ізраїлю щодо окупації Гази
Франція засудила плани Ізраїлю щодо окупації Гази

Також Франція проти насильницького переміщення населення Смуги Гази.

Франція засудила плани Ізраїлю щодо окупації Гази
Смуга Гази
Фото: EPA/UPG

МЗС Франції засудило план ізраїльського уряду щодо подальшого розширення військових операцій з метою взяття під контроль Смуги Гази.

“Франція повторює свою рішучу незгоду з будь-яким планом окупації Смуги Гази та насильницького переміщення його населення. Ці дії являтимуть собою подальші серйозні порушення міжнародного права та призведуть до абсолютного глухого кута”, - йдеться у повідомленні. 

МЗС Франції наголосило, що такі дії підірвуть законні прагнення палестинців жити в мирі в життєздатній, суверенній та нерозривній державі та становитимуть загрозу регіональній стабільності. 

Крім того, це жодним чином не сприятиме безпеці Ізраїлю та його громадян, включаючи заручників, яких досі утримує ХАМАС у Газі.

Франція закликала ХАМАС негайно та беззастережно звільнити заручників та прийняти пропозиції щодо припинення вогню, а не продовжувати випробування народу Гази своєю обструкційною позицією. Також ХАМАС закликали до роззброєння та капітуляції.

МЗС Франції наголосило, що майбутнє Смуги Гази має бути визначено в рамках майбутньої палестинської держави на чолі з Палестинською адміністрацією. 

Зазначається, що Франція продовжить працювати над реалізацією рішення про створення двох держав, та розгортанням тимчасової міжнародної стабілізаційної місії для забезпечення безпеки ізраїльтян та палестинців.
