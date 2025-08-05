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FIFA загрожує позов на мільярди доларів через трансферні правила

Постраждали інтереси понад 100 тисяч футболістів.

FIFA загрожує позов на мільярди доларів через трансферні правила
Фото: EPA/UPG

Керівний орган світового футболу FIFA може стати відповідачем у масштабній судовій справі, яка стосується правил переходу гравців з одного клубу в інший.

Як пише The Guardian, фундація "Справедливість для гравців", яка базується у Нідерландах, заявила про намір судитися з FIFA та ще п'ятьма національними федераціями - Франції, Німеччини, Нідерландів, Бельгії та Данії. Позивачі вимагатимуть присудження мільярдів доларів компенсацій для понад 100 тисяч футболістів, які постраждали через трансферні обмеження.

Європейський суд минулого жовтня ухвалив прецедентне рішення у справі француза Лассана Діарра, якому FIFA відмовила у видачі трансферного сертифікату через нібито порушення ним умов контракту з попереднім клубом. Служителі Феміди з'ясували, що функціонери таким чином не дотрималися європейського законодавства про конкуренцію та вільний рух найманих працівників.

Група "Справедливість для гравців" тепер має намір використати цей випадок для відстоювання інтересів інших гравців, які з 2002 року були фінансово покарані чи недоотримали кошти через дію незаконних правил. 
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