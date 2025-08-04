Донецький “Шахтар” дізнався ймовірного суперника у плей-офф Ліги Європи

Перед тим “Шахтар” має здолати грецький “Панатінаїкос”.

Сьогодні, 4 серпня, відбулось жеребкування плей-офф кваліфікації раунду Ліги Європи УЄФА.

За результатами голосування донецький “Шахтар” дізнався суперника, якщо зможе пройти у третьому кваліфікаційному раунді грецький “Панатінаїкос”.

У плей-офф Ліги Європи “гірняки” зможуть зіграти проти турецького “Самсунспору”.

В свою чергу, у разі невдачі в протистоянні з кіпрським “Пафосом” київське “Динамо” зустрінеться з переможцем у парі “Хамрун Спартанс” (Мальта) - “Маккабі, Тель-Авів” (Ізраїль).