“Полісся” може зіграти у Лізі конференцій з “Фіорентиною”

Для цього українці мають здолати угорський “Пакш”.

Сьогодні, 4 серпня відбулось жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Свого потенційного суперника дізнались, зокрема, футболісти житомирського “Полісся”.

У разі перемоги над угорським клубом “Пакш” у третьому кваліфікаційному раунді відбору “Полісся” зустрінеться із представником Серії А “Фіорентиною”.

Якщо ж донецький “Шахтар” вилетить з Ліги Європи УЄФА, він гратиме із переможцем пари “Серветт” (Швейцарія) - “Утрехт” (Нідерланди).