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“Полісся” може зіграти у Лізі конференцій з “Фіорентиною”

Для цього українці мають здолати угорський “Пакш”.

“Полісся” може зіграти у Лізі конференцій з “Фіорентиною”
ФК "Полісся"
Фото: ФК "Полісся"

Сьогодні, 4 серпня відбулось жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Свого потенційного суперника дізнались, зокрема, футболісти житомирського “Полісся”.

У разі перемоги над угорським клубом “Пакш” у третьому кваліфікаційному раунді відбору “Полісся” зустрінеться із представником Серії А “Фіорентиною”.

Якщо ж донецький “Шахтар” вилетить з Ліги Європи УЄФА, він гратиме із переможцем пари “Серветт” (Швейцарія) - “Утрехт” (Нідерланди).

  • За результатами голосування донецький “Шахтар” дізнався суперника, якщо зможе пройти у третьому кваліфікаційному раунді грецький “Панатінаїкос”. У плей-офф Ліги Європи “гірняки” зможуть зіграти проти турецького “Самсунспору”.
  • Визначився суперник київського “Динамо” у кваліфікації Ліги Чемпіонів. У третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА кияни зіграють з кіпрською командою “Пафос”.
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