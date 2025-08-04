“Полісся” може зіграти у Лізі конференцій з “Фіорентиною”

Сьогодні, 4 серпня відбулось жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.
Свого потенційного суперника дізнались, зокрема, футболісти житомирського “Полісся”.
У разі перемоги над угорським клубом “Пакш” у третьому кваліфікаційному раунді відбору “Полісся” зустрінеться із представником Серії А “Фіорентиною”.
Якщо ж донецький “Шахтар” вилетить з Ліги Європи УЄФА, він гратиме із переможцем пари “Серветт” (Швейцарія) - “Утрехт” (Нідерланди).
- За результатами голосування донецький “Шахтар” дізнався суперника, якщо зможе пройти у третьому кваліфікаційному раунді грецький “Панатінаїкос”. У плей-офф Ліги Європи “гірняки” зможуть зіграти проти турецького “Самсунспору”.
- Визначився суперник київського “Динамо” у кваліфікації Ліги Чемпіонів. У третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА кияни зіграють з кіпрською командою “Пафос”.