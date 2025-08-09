ЗМІ: росіянам пропонують туристичні тури до Північної Кореї

Росіянам пропонують тур як унікальну можливість познайомитися з культурою, "яка не постраждала від західного впливу".

Російське турагентство з Владивостока продає росіянам туристичні пакети за системою "все включено" для подорожей до Північної Кореї, пише Yonhap.

Як пише видання, туристичне агентство "Восток Інтур" з Владивостока оголосило на своєму вебсайті, що пропонуватиме пакети "все включено" для подорожей до курорту Калма у Вонсані з 25 серпня по 1 вересня.

У перший день, за його словами, мандрівники сідають на автобус з Владивостока до російської станції Хасан, потім пересідають на поїзд і в'їжджають до Північної Кореї через річкову станцію Тюмень, перш ніж вирушити до туристичної зони.

Пакет на сім ночей і вісім днів включає проживання в чотиризірковому готелі, повне харчування та послуги російськомовного гіда.

За умовами туру, туристи виїжджають автобусом із Владивостока до станції Хасан на кордоні Росії з КНДР (близько 270 кілометрів), де пересідають на потяг до туристичної зони у Вонсані.

Вартість туру для груп від трьох до п’яти осіб становитиме $1250 з особи плюс додаткові 20 тисяч рублів (близько $250), тобто загалом поїздка обійдеться у близько $1500 з однієї людини. Більшим групам турагентство обіцяє знижки.

Агентство описало тур як унікальну можливість познайомитися з культурою та історією Північної Кореї, які значною мірою не постраждали від західного впливу.

Північна Корея 1 липня відкрила великий пляжний курорт Калма, де на чотирьох кілометрах узбережжя Японського моря побудовані готелі та різноманітні розважальні локації, але 18 липня призупинила в’їзд іноземних туристів, що викликало спекуляції про виявлені недоліки, усунення яких потребувало певного часу.

Скільки росіян зацікавилися відпочинком у Північній Кореї в турагентстві не повідомляють.

