Греція схвалила рішення про екстрадицію олігарха-втікача Плахотнюка до Молдови

Апеляційний суд в Афінах схвалив рішення щодо екстрадиції олігарха-втікача Влада Плахотнюка до Молдови. Напередодні він відмовився від видачі до РФ, яка також вимагала його екстрадиції.
Про це пише TV8.
Слухання відбулося за відсутності самого Плахотнюка, проте на засіданні були присутні його адвокати, а також представники молдавського посольства в Афінах.
Остаточне рішення про екстрадицію буде ухвалено Міністерством юстиції Греції. Молдовська влада надіслала два запити про екстрадицію олігарха – від Генеральної прокуратури та від Міністерства юстиції.
Раніше сам Плахотнюк погодився на екстрадицію до Молдови, відмовившись від видачі до Росії. Адвокат Лучіан Рогач підтвердив, що його клієнт наполягає на екстрадиції до Молдови, щоб довести свою невинність.
Справа Плахотнюка
- Володимира Плахотнюка затримали 22 липня в аеропорту Афін перед вильотом до Дубаю.
- Разом із ним затримали ще одного громадянина Молдови — колишнього депутата від Демократичної партії, боксера Костянтина Цуцу.
- Плахотнюк перебуває в міжнародному розшуку одразу за запитами двох держав: Російської Федерації — на підставі рішення Басманного суду Москви, а також Республіки Молдова. Подробиці звернення молдовської сторони наразі не розголошують. Водночас грецька влада повідомляє, що пріоритет має запит Кишинева, оскільки саме правоохоронні органи Молдови ініціювали розшук і сприяли його проведенню.
- Також відомо, що у 2024 році Володимир Плахотнюк відвідував Москву та Мінськ. У Росії, зокрема, він мав зустріч із заступником керівника адміністрації президента Дмитром Козаком — куратором молдовського напрямку з боку Кремля.
- Володимир Плахотнюк очолював Демократичну партію Республіки Молдова до 2019 року. Після того, як Майя Санду зі своїм тодішнім політичним проєктом у парламенті та Ігор Додон, лідер проросійської Партії соціалістів, сформували коаліцію, Демократична партія втратила свій політичний вплив, а сам Плахотнюк змушений був утікати з країни.