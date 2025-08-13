Греція схвалила рішення про екстрадицію олігарха-втікача Плахотнюка до Молдови

Влад Плахотнюк сам відмовився від екстрадиції до РФ.

Апеляційний суд в Афінах схвалив рішення щодо екстрадиції олігарха-втікача Влада Плахотнюка до Молдови. Напередодні він відмовився від видачі до РФ, яка також вимагала його екстрадиції.

Про це пише TV8.

Слухання відбулося за відсутності самого Плахотнюка, проте на засіданні були присутні його адвокати, а також представники молдавського посольства в Афінах.

Остаточне рішення про екстрадицію буде ухвалено Міністерством юстиції Греції. Молдовська влада надіслала два запити про екстрадицію олігарха – від Генеральної прокуратури та від Міністерства юстиції.

Раніше сам Плахотнюк погодився на екстрадицію до Молдови, відмовившись від видачі до Росії. Адвокат Лучіан Рогач підтвердив, що його клієнт наполягає на екстрадиції до Молдови, щоб довести свою невинність.

Справа Плахотнюка