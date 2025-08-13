​Норвезька розвідка назвала Росію найбільшою загрозою для країни

Очільник норвезької розвідки Нільс Андреас Стенсьонес заявив, що Російська Федерація нині є найбільшою безпековою загрозою для Норвегії, передає видання VG.

Стенсьонес підкреслив, що не вважає поточну ситуацію такою, яку можна прирівняти до воєнного стану, однак Володимир Путін, за його словами, вважає, що Росія перебуває у постійному конфлікті із Заходом.

Він також зазначив, що російська сторона, на його думку, не має наміру впливати на цьогорічні вибори у Норвегії.

Очільниця Норвезької поліційної служби безпеки PST Беате Гангос відзначила, що Росія стала для їхньої країни більш небезпечною, враховуючи попередні інциденти у сфері, зокрема, кібератак.

За словами Гангос, російські хакери не завжди хочуть сіяти розруху, а здебільшого демонструють, на що здатні. Як приклад очільниця поліційної служби навела ситуацію з дамбою в Норвегії, яку навесні зламали кіберзловмисники. Осло вважає, що за цим стоїть РФ.

Для боротьби з Заходом Москва використовує різні інструменти.

«Це можуть бути підривна діяльність, вплив, поляризація та таємна розвідувальна діяльність – засоби, покликані послабити нашу безпеку, але які не можна визначити як військові дії», - наголосила Гангос.