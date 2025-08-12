У Болгарії проводять обшуки у торговців зброєю на запит України

У Болгарії триває масштабна операція в кількох регіонах країни на запит Національного антикорупційного бюро України у межах розслідування корупції, пов’язаної з продажем зброї за завищеними цінами, пише БТА.

Виконувач обов’язків генерального секретаря МВС Болгарії Мирослав Рашков повідомив журналістам, що арештів наразі не проводили. За його словами, обшуки й вилучення відбуваються у будинках і офісах торговців зброєю в різних містах. Операцію контролює Верховна касаційна прокуратура Болгарії.

У слідчих діях беруть участь співробітники Національної служби розслідувань, Головного управління з боротьби з організованою злочинністю, а також підрозділи жандармерії та спецоперацій МВС Болгарії.