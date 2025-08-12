Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
РЖД у вогні
У Болгарії проводять обшуки у торговців зброєю на запит України

Наразі нікого не арештовували.

У Болгарії проводять обшуки у торговців зброєю на запит України
НАБУ
Фото: Сергей Нужненко

У Болгарії триває масштабна операція в кількох регіонах країни на запит Національного антикорупційного бюро України у межах розслідування корупції, пов’язаної з продажем зброї за завищеними цінами, пише БТА.

Виконувач обов’язків генерального секретаря МВС Болгарії Мирослав Рашков повідомив журналістам, що арештів наразі не проводили. За його словами, обшуки й вилучення відбуваються у будинках і офісах торговців зброєю в різних містах. Операцію контролює Верховна касаційна прокуратура Болгарії.

У слідчих діях беруть участь співробітники Національної служби розслідувань, Головного управління з боротьби з організованою злочинністю, а також підрозділи жандармерії та спецоперацій МВС Болгарії.
