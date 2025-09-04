Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
ГоловнаСвіт

Парламент Греції погодив "драконівські" антиміграційні закони

Біженці, яким було відмовлено у притулку, можуть опинитися за ґратами.

Парламент Греції погодив "драконівські" антиміграційні закони
Парламент Греції

Грецький парламент проголосував за пакет антиміграційних законів, які суттєво ускладнюють біженцям нелегальне перебування в країні.

Як пише The Guardian, відтепер шукачі притулку, заявки яких були відхилені, мають залишити територію Греції упродовж 14 днів під загрозою тюремного ув'язнення на термін від 2 до 5 років.

Для тих, хто прибув до країни без належного дозволу, термін перебування у слідчому ізоляторі продовжили з 18 до 24 місяців. Було скасовано норму про можливість легалізації тим мігрантам, які прожили у Греції понад сім років. Штраф за незаконний в'їзд до Греції встановили на рівні 10 тисяч євро.

Уряд переконує, що його міграційна політика є "суворою, але справедливою". Прем'єр Кіріакос Міцотакіс 2 місяці тому на 90 днів запровадив павзу у розгляді будь-яких заявок на надання притулку через рекордний наплив мігрантів з Лівії.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies