Парламент Греції погодив "драконівські" антиміграційні закони

Біженці, яким було відмовлено у притулку, можуть опинитися за ґратами.

Грецький парламент проголосував за пакет антиміграційних законів, які суттєво ускладнюють біженцям нелегальне перебування в країні.

Як пише The Guardian, відтепер шукачі притулку, заявки яких були відхилені, мають залишити територію Греції упродовж 14 днів під загрозою тюремного ув'язнення на термін від 2 до 5 років.

Для тих, хто прибув до країни без належного дозволу, термін перебування у слідчому ізоляторі продовжили з 18 до 24 місяців. Було скасовано норму про можливість легалізації тим мігрантам, які прожили у Греції понад сім років. Штраф за незаконний в'їзд до Греції встановили на рівні 10 тисяч євро.

Уряд переконує, що його міграційна політика є "суворою, але справедливою". Прем'єр Кіріакос Міцотакіс 2 місяці тому на 90 днів запровадив павзу у розгляді будь-яких заявок на надання притулку через рекордний наплив мігрантів з Лівії.