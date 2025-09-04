Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Світ

В Лісабоні зійшов з рейок та розбився фунікулер “Глорія”, загинули щонайменше 15 осіб

Ще 18 людей отримали поранення.

Фото: EPA/UPG

В Португалії, у Лісабоні, зійшов з рейок та розбився фунікулер “Глорія”.

Про це повідомляє Reuters.

Внаслідок аварії щонайменше 15 людей загинули та 18 отримали поранення. П'ятеро людей отримали серйозні поранення

Влада не ідентифікувала жертв та не розкрила їхню національність, але повідомила, що серед загиблих є іноземні громадяни. 

“Це трагічний день для нашого міста. ... Лісабон у жалобі, це трагічний, трагічний інцидент”, – сказав мер столиці Португалії Карлос Моедаш.

Лінія “Глорія” була відкрита в 1885 році. Вона з'єднує центр Лісабона поблизу площі Рештаурадорес з районом Байрру-Алту, який відомий яскравим нічним життям.

За даними міської ради, лінія “Глорія” щорічно перевозить близько 3 млн людей.
﻿
