Угорщина і Словаччина «торгуються» із ЄС за зняття санкції із шести російських олігархів

Угорщина і Словаччина тиснуть на Євросоюз, домагаючись виключення шести російських бізнесменів із санкційного списку, пише RadioFreeEurope/RadioLiberty.

За інформацією європейських дипломатів, цього разу Словаччина наполягає на знятті обмежень із мільярдера Алішера Усманова і бізнесмена Михайла Фрідмана. Угорщина, у свою чергу, вимагає також виключення олігархів Дмитра Мазепіна, Петра Авена, Муси Бажаева та Альберта Авдоляна, який потрапив під санкції лише у лютому цього року.

Будапешт і Братислава раніше вже блокували продовження санкцій ЄС проти Росії, домагаючись вилучення окремих осіб. У березні зі списку виключили В’ячеслава Моше Кантора, міністра спорту РФ Михайла Дегтярьова та Гульбахор Ісмаїлову, сестру Усманова. Минулого року з нього зняли обмеження щодо засновника «Яндекса» Аркадія Воложа, бізнесмена Сергія Мндоянца, лідера «Нічних вовків» у Європі Йозефа Гамбалека та матері загиблого ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина.

Частина держав ЄС запропонувала компроміс: продовжувати санкції не кожні шість, а кожні 12 місяців та знімати лише кілька «слабких кейсів», які ймовірно не витримають оскарження в суді. Однак і Словаччина, і Угорщина відхилили таку ідею.

Подальші переговори між послами країн ЄС мають відбутися 3 вересня. Хоча домовленості тоді не очікують, компроміс необхідно знайти до 15 вересня — кінцевого строку для продовження дії санкцій проти Росії.