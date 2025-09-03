Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
ГоловнаСвіт

Угорщина і Словаччина «торгуються» із ЄС за зняття санкції із шести російських олігархів

Компроміс необхідно знайти до 15 вересня — кінцевого строку для продовження дії санкцій проти Росії.

Угорщина і Словаччина «торгуються» із ЄС за зняття санкції із шести російських олігархів
Віктор Орбан і Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Угорщина і Словаччина тиснуть на Євросоюз, домагаючись виключення шести російських бізнесменів із санкційного списку, пише RadioFreeEurope/RadioLiberty.

За інформацією європейських дипломатів, цього разу Словаччина наполягає на знятті обмежень із мільярдера Алішера Усманова і бізнесмена Михайла Фрідмана. Угорщина, у свою чергу, вимагає також виключення олігархів Дмитра Мазепіна, Петра Авена, Муси Бажаева та Альберта Авдоляна, який потрапив під санкції лише у лютому цього року.

Будапешт і Братислава раніше вже блокували продовження санкцій ЄС проти Росії, домагаючись вилучення окремих осіб. У березні зі списку виключили В’ячеслава Моше Кантора, міністра спорту РФ Михайла Дегтярьова та Гульбахор Ісмаїлову, сестру Усманова. Минулого року з нього зняли обмеження щодо засновника «Яндекса» Аркадія Воложа, бізнесмена Сергія Мндоянца, лідера «Нічних вовків» у Європі Йозефа Гамбалека та матері загиблого ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина.

Частина держав ЄС запропонувала компроміс: продовжувати санкції не кожні шість, а кожні 12 місяців та знімати лише кілька «слабких кейсів», які ймовірно не витримають оскарження в суді. Однак і Словаччина, і Угорщина відхилили таку ідею.

Подальші переговори між послами країн ЄС мають відбутися 3 вересня. Хоча домовленості тоді не очікують, компроміс необхідно знайти до 15 вересня — кінцевого строку для продовження дії санкцій проти Росії.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies