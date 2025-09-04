Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
ГоловнаСвіт

Почалася розмова Трампа, Зеленського і лідерів Європи

Деталі поки невідомі. 

Почалася розмова Трампа, Зеленського і лідерів Європи
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Телефонна конференція президента США Дональда Трампа, українського президента Володимира Зеленського і лідерів Європи вже розпочалася. Про це повідомили джерела Суспільного в Єлисейському палаці. 

Розмова була запланована заздалегідь. Її організували після завершення засідання коаліції охочих у Парижі.

Про офіційні результати засідання поки відомо небагато. Британський прем'єр Кір Стармер повідомив, що партнери по коаліції постачатимуть Україні далекобійні ракети. 

А чеський прем'єр-міністр Петр Фіала, який також долучався онлайн, сказав, що в коаліції був консенсус стосовно подальшої підтримки України. 

Головною темою зустрічі мали стати конкретні рішення по гарантіях безпеки для України. 

Коаліція охочих – це об’єднання понад 30 країн, переважно Європи, які напрацьовують методи стримування потенційної російської агресії у разі досягнення мирної угоди. Співголовують в об'єднанні президент Франції та прем'єр-міністр Великої Британії.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies