Почалася розмова Трампа, Зеленського і лідерів Європи

Телефонна конференція президента США Дональда Трампа, українського президента Володимира Зеленського і лідерів Європи вже розпочалася. Про це повідомили джерела Суспільного в Єлисейському палаці.

Розмова була запланована заздалегідь. Її організували після завершення засідання коаліції охочих у Парижі.

Про офіційні результати засідання поки відомо небагато. Британський прем'єр Кір Стармер повідомив, що партнери по коаліції постачатимуть Україні далекобійні ракети.

А чеський прем'єр-міністр Петр Фіала, який також долучався онлайн, сказав, що в коаліції був консенсус стосовно подальшої підтримки України.

Головною темою зустрічі мали стати конкретні рішення по гарантіях безпеки для України.

Коаліція охочих – це об’єднання понад 30 країн, переважно Європи, які напрацьовують методи стримування потенційної російської агресії у разі досягнення мирної угоди. Співголовують в об'єднанні президент Франції та прем'єр-міністр Великої Британії.