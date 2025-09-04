Комісар Бундесверу в парламенті Німеччини вимагає запровадити загальний військовий призов

Впродовж року після школи усі німці, незалежно від статі, мали б пройти службу.

Геннінг Отте, який у Бундестазі обіймає посаду спеціального комісара з питань збройних сил, закликав німецьку владу запровадити обов'язковий загальний призов на службу.

Як пише Deutsche Welle, комісар виступає за те, щоб після завершення шкільної освіти усі німці, як чоловіки, так і жінки, упродовж року проходили службу. За словами Отте, це може бути не тільки військова підготовка - також залученість до роботи надзвичайників, волонтерів тощо.

Комісар пояснює свою позицію катастрофічно низьким числом рекрутів-жінок, а також змінами у безпековій ситуації, які вимагають активнішої участі громадян у сфері оборони.