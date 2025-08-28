Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Німецький уряд погодив законопроєкт про добровільну службу та призов

Міноборони хоче збільшити армію майже вдвічі.

Уряд Німеччини дійшов згоди щодо тексту законопроєкту, який передбачає запровадження добровільної служби в армії та повернення механізму призову до війська у разі гострої необхідності.

Як пише BBC, усі німці після досягнення 18-річного віку отримуватимуть онлайн-анкету із запитанням щодо бажання пройти військову службу. Опитувальник також включатиме дані щодо фізичної форми та стану здоров'я. Для чоловіків заповнення анкети буде обов'язковим, жінки можуть цього не робити.

У міністерстві оборони планують до початку наступного десятиліття збільшити кадровий склад армії зі 182 тисяч осіб до 260 тисяч, а також підготувати не менше 200 тисяч резервістів. Це частину плану щодо збільшення обороноздатності Німеччини на тлі російської загрози.

Призов на військову службу у ФРН було скасовано 14 років тому за часів уряду Ангели Меркель.

 
