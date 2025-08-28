Майже 225 тисяч дітей з України отримують допомогу "800+" у Польщі

Право на виплати для громадян України завершиться 1 грудня 2025 року. Відтоді вони повинні будуть подавати заявки за новими правилами.

У Польщі допомогу "800+" станом на липень цього року отримували 276,6 тисяч дітей-іноземців. З них 224,7 тисяч – українці.

Як пише RMF24, про це свідчать дані Управління соціального страхування.

Отримували цю допомогу:

224,7 тис. дітей з України,

21,9 тис. з Білорусі,

6,6 тис. з Румунії,

3,3 тис. з Росії,

2,3 тис. з В’єтнаму,

2,2 тис. з Індії,

1,6 тис. з Болгарії,

1,5 тис. з Грузії,

0,9 тис. з Молдови,

0,7 тис. з Вірменії.

Від червня цього року українські біженці можуть отримати "800 +" лише на дітей, які навчаються у польській школі або відвідують "нульовий клас". Для менших дітей ця вимога не діє.

У понеділок президент Польщі Кароль Навроцький ветував нову редакцію закону про допомогу громадянам України. На його думку, виплату "800+" мають отримувати лише ті українці, які працюють у Польщі. Того ж дня до Сейму надійшов президентський проєкт у цій справі.

Робота над пов’язанням виплати соціальних допомог з трудовою активністю стосовно всіх іноземців, а не лише українців, також триває в уряді.

Чинні правила отримання "800+".

Виплати регулює закон про допомогу держави у вихованні дітей. До них мають право іноземці з картою побиту з відміткою "доступ до ринку праці", якщо вони мешкають з родиною в Польщі (з винятком тих, хто перебуває тимчасово, навчається чи працює за короткостроковими візами).

Право також мають особи з постійним побитом, статусом біженця, додатковим захистом або гуманітарним дозволом на перебування, а також ті, хто отримав дозвіл на роботу, що вимагає високої кваліфікації, або візу для наукових досліджень.

Таким чином, усі ці люди можуть працювати в Польщі й претендувати на "800+". Водночас наразі працевлаштування не є обов’язковою умовою для отримання виплати.

Спеціальні правила для українців

Спецзакон 2022 року про допомогу громадянам України надав біженцям доступ до "800+", програми "Добрий старт" і дотацій на дитячі садки. Право мали ті, хто після 23 лютого 2022 року в’їхав до Польщі, отримав номер PESEL UKR, відкрив польський банківський рахунок і має польський номер телефону.

З червня цього року виплати нараховуються лише на дітей, які відвідують польську школу або "нульові класи". Це не стосується молодших дітей, що ще не підлягають обов’язковому навчанню.

Заблокований президентом закон мав адаптувати польське право до директиви ЄС, яка подовжує тимчасовий захист для українців до 4 березня 2026 року. Без цієї регуляції з 1 жовтня 2025 року тисячі українців втратили б можливість легально працювати.

Крім того, закон мав уточнити умови отримання "800+", щоб виплата надавалася також дітям, які закінчили середню школу до 18 років і продовжують навчання у вишах чи на професійних курсах.

Яких змін хоче Кароль Навроцький?

У президентському проєкті пропонується видавати "800+" лише українцям, які працюють. Право на виплату матиме той, хто з доходів, що є базою для страхування, сплачує внески принаймні з 50% мінімальної зарплати.

Згідно з проєктом, право на виплати для громадян України завершиться 1 грудня 2025 року. Відтоді вони повинні будуть подавати заявки за новими правилами.