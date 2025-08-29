Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
ГоловнаСвіт

На саміті у Шанхаї затвердять стратегію розвитку ШОС на 10 років

Також презентують бачення глобального управління.

На саміті у Шанхаї затвердять стратегію розвитку ШОС на 10 років
Саміт Шанхайської організації співпраці, липень 2024 року
Фото: EPA/UPG

У неділю у китайському місті Тяньцзінь стартує один із найбільших самітів Шанхайської організації співпраці, на якому мають затвердити стратегію розвитку ШОС на наступне десятиліття та презентувати бачення глобального управління. Участь у ньому візьме понад 21 світовийй лідер, зокрема російський очільник Володимир Путін.

Про це пише Bloomberg.

Участь, зокрема, візьмуть прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, президент Ірану Масуд Пезешкіян та прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф. Політичні лідери Росії, Індії, Пакистану та Ірану вперше за роки сидітимуть разом з ним за одним столом.

“Цей захід стане найбільшим в історії блоку, оскільки Білорусь є його 10-м повноправним членом”, ‒ йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що особлива увага буде приділена будь-якій спільній заяві, опублікованій групою, та тону, який вона обере щодо США, а також серії двосторонніх зустрічей, які, як очікується, відбудуться в кулуарах.

Саміт дає Путіну можливість безпосередньо поговорити з Сі та Моді про результати його зустрічі на Алясці з президентом США Дональдом Трампом та перспективу досягнення угоди про припинення війни в Україні.

Це рідкісна можливість для Путіна зустрітися зі своїми двома найважливішими енергетичними партнерами, особливо після того, як Трамп подвоїв американські тарифи на Індію як покарання за продовження закупівель російської нафти Нью-Делі.

Деякі гості, зокрема президент Росії Володимир Путін, потім вирушать разом із Сі до Пекіна, щоб відвідати військовий парад 3 вересня.

За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря, з початку 2023 року Китай та Індія разом придбали понад половину російського експорту енергоносіїв.

Китайські закупівлі навряд чи зміняться найближчим часом, але Москва зіткнеться зі складнішою ситуацією, коли справа буде йти про газ.

Путін під час зустрічі з Сі, ймовірно, знову порушить питання про газопровід “Сила Сибіру 2”. Проєкт передбачає забір газу з родовищ, які раніше обслуговували Європу, та постачання до Китаю. Але, незважаючи на багаторічні обговорення, Пекін не бажає брати на себе жодних зобов'язань.
