Близько 10 членів СОТ планують створити нове об'єднання FIT-P

Так вони прагнуть посилити "відкритість торгівлі" в епоху Дональда Трампа.

Близько 10 членів СОТ планують створити нове об'єднання FIT-P
СОТ

Члени Світової організації торгівлі, серед яких Сінгапур та Об’єднані Арабські Емірати, готуються представити нове об’єднання, щоб посилити "відкритість торгівлі", оскільки малі та середні країни намагаються зміцнити власні зв’язки в епоху президента США Дональда Трампа.

Як пише Financial Times, нова група, яка матиме назву Партнерство майбутнього у сфері інвестицій та торгівлі, або FIT-P, за очікуванням, об’єднає близько 10 країн. Основними засновниками стануть Сінгапур, ОАЕ та Нова Зеландія.

Серед потенційних учасників називають Марокко, Руанду, Малайзію, Уругвай, Коста-Рику, Панаму, Парагвай та Норвегію, повідомляють дипломати та урядовці з Азії, Латинської Америки та Австралазії, які залучені до розробки ініціативи.

Остаточний список учасників, які зосередяться на підтримці "правил міжнародної торгівлі", ще не затверджено.

Серед основних напрямів роботи – заклик до країн-учасниць забезпечити однакове ставлення до паперових і цифрових торгових документів, що вважається ключовим для підвищення ефективності торгівлі. Деякі держави досі не визнають електронні документи.

Схему, яку, за словами дипломата, офіційно презентують наступного місяця, розробили на тлі того, що адміністрація Трампа підірвала глобальний консенсус щодо торгівлі, укладаючи низку поспішних двосторонніх торговельних угод із метою скорочення торговельних дефіцитів США.

Так звані "серветкові угоди" з ЄС, Японією та іншими ключовими партнерами США порушили ланцюги постачання та поставили під сумнів дієвість принципу, що гарантує однакове ставлення до всіх торговельних партнерів.

Чиновники, залучені до FIT-P, наголосили, що ініціатива свідомо орієнтована на менші країни, аби створити більш гнучкий форум для узгодження позицій у сферах, як-от цифрові документи, визнання електронних підписів та правила електронної торгівлі.

Не всі країни, які розглядають участь у FIT-P, вже ухвалили остаточне рішення. Деякі чекають на додаткову інформацію про конкретні вигоди.
﻿
