Заступниця генсека НАТО вважає, що Україна потребує постійної підтримки

«Ми всі продовжимо працювати разом, щоб допомогти Україні захиститися», - запевнила Шекеринська.

Заступниця генсека НАТО вважає, що Україна потребує постійної підтримки
Кая Каллас, Радміла Шекеринська і Троелс Лунд Поульсен
Фото: сайт НАТО

Заступниця генерального секретаря НАТО Радміла Шекеринська під час виступу в Копенгагені наголосила на довгостроковій підтримці України з боку Альянсу, ідеться на сайті НАТО.

Шекеринська згадала про російські авіаудари по Києву 28 серпня, які забрали життя понад 20 людей, серед них четверо дітей. 

«Це насильство заради насильства. Ми всі продовжимо працювати разом, щоб допомогти Україні захиститися. І щоб ця жорстока війна завершилася справедливим і тривалим миром», — заявила заступниця генсека Альянсу.

Вона підкреслила, що безпека України є ключовою для всього євроатлантичного простору і що завдяки новому інструменту НАТО — Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) — менш ніж за місяць вдалося надати нашій державі обладнання на $2 млрд: системи протиповітряної оборони, боєприпаси та інше озброєння.

Шекеринська також привітала інвестиції ЄС у оборонну промисловість України, зокрема за рахунок доходів від заморожених російських активів. «Ми повинні забезпечити постійну підтримку України. І водночас — інвестувати у власну оборону», — наголосила представниця НАТО.

За її словами, стратегічне партнерство між Альянсом та ЄС нині є міцнішим, ніж будь-коли.
﻿
