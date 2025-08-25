З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
ГоловнаСвіт

Навроцький ветував закон про допомогу українцям і ініціював заборону "бандерівського символу"

Він обґрунтував своє рішення щодо виплат тим, що допомога має бути доступною лише для українців, які працюють у Польщі.

Навроцький ветував закон про допомогу українцям і ініціював заборону "бандерівського символу"
Фото: EPA/UPG

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, яки стосується допомоги українським біженцям і ініціював заборону "бандерівського символу".

Про це пише RMF24.

Навроцький оголосив у понеділок, що не підписував поправку до закону про допомогу громадянам України, бо, на його думку, допомога 800+ має бути доступною лише для українців, які працюють у Польщі.

Раніше депутати від партії "Право і справедливість" (PiS) пропонували обумовити виплату допомоги 800+ громадянам України працевлаштуванням або веденням бізнесу в Польщі, а також посилити вимоги для отримання польського громадянства. Їхню пропозицію відхилили. 

Нова редакція закону про допомогу громадянам України, заветована президентом, також передбачає продовження тимчасового захисту, що надається громадянам України, які втікають від війни, до 4 березня 2026 року. 

Навроцький також оголосив про законодавчу ініціативу, яка прирівнює "символ Бандери" до нацистських та комуністичних символів у кримінальному кодексі.

"Для того, щоб викорінити російську пропаганду та встановити польсько-українські відносини, засновані на реальному партнерстві, взаємній повазі та взаємній чуйності, я вважаю, що нам слід включити до законопроекту чітке гасло: зупинити бандерівство, а в кримінальному кодексі прирівняти бандерівський символ до символів, що відповідають німецькому націонал-соціалізму, загальновідомому як нацизм, та радянському комунізму, а також внести корективи до закону про Інститут національної пам'яті – Комісію з переслідування злочинів проти польської нації щодо злочинів ОУН-УПА" , – сказав президент.

Однак не уточнюється, що саме вважають "бандерівським символом". 

  • Нещодавно на концерті білоруського репера Макса Коржа у Варшаві поліція затримала 109 осіб за різноманітні правопорушення. Серед іншого, польське суспільство обурив прапор УПА, заборонений місцевим законодавством.
