ГоловнаСвіт

В Ізраїлі родини заручників на протестах вимагають від влади домовитися про кінець війни

Вони просять повернути їхніх рідних додому і сподіваються, що Дональд Трамп зможе допомогти. 

В Ізраїлі родини заручників на протестах вимагають від влади домовитися про кінець війни
Протест у Тель-Авіві
Фото: Itay Ron/HAARETZ

У різних містах Ізраїлю сьогодні продовжилися акції протесту. Організаторами є Форум родин заручників і зниклих, передає BBC. Деякі учасники принесли плакати і портрети своїх близьких, які перебувають в неволі терористів ХАМАС, а деякі –блокують рух на дорогах. 

Сьогоднішня акція почалася о 6:29 – у цей час 7 жовтня 2023 ХАМАС вчинив напад на Ізраїль. Головний великий марш запланований у Тель-Авіві на вечір. 

Учасники вимагають досягнути угоди про припинення вогню з ХАМАСом та повернути додому всіх заручників, яких утримують терористи. За попередніми даними, близько 20 з 50 заручників досі можуть бути живими. 

Протестувальники перекрили головні дороги по всій країні. На відео, опублікованому в Інтернеті, видно велику пожежу вздовж ділянок дороги, що з'єднує Тель-Авів з Єрусалимом. В інших місцях, на околиці Тель-Авіва, також закриті ділянки вздовж Прибережного шосе.

До мітингарів долучився і лідер опозиції Бенні Ганц, додає HAARETZ.

Демонстранти покладають надію на допомогу американського президента Дональда Трампа. 

"З 7 жовтня 42 заручників, яких захопили живими, були вбитими в неволі. Кожен день, який минає, поки тривають бої, ставить наших близьких у більший ризик стати жертвами і ніколи не повернутись додому", – звернулися родини заручників до Трампа. 

Сьогоднішня акція почалася о 6:29 – у цей час 7 жовтня 2023 ХАМАС вчинив напад на Ізраїль. 
﻿
