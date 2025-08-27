Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій відсторонило два десятки співробітників, які критикували Трампа

Співробітники FEMA в листі до річниці урагану Катріна несхвально відгукнулися про кадрові призначення президента і про те, як їм урізали засоби.

Американське Федеральне агентство з питань надзвичайних ситуацій відсторонило понад два десятки співробітників, які підписали відкритого листа з критикою адміністрації Дональда Трампа. У цьому зверненні вони звинуватили владу в тому, що та нівелювала багаторічний прогрес агентства у ліквідації стихійних лих, який був досягнутий після урагану Катріна, повідомили джерела CBS.

Цей лист співробітників FEMA був адресований Конгресу і названий "Декларацією Катріна". Його підписали 191 чинний або колишній працівник агентства.

Близько 35 назвали свої імена, а решта приховали їх через страх помсти. Деякі чинні співробітники, які не побоялися відкрито підписатися, отримали у вівторок електронні листи з повідомленням про відправку в оплачувану адміністративну відпустку, що "набуває чинності негайно і триватиме до подальшого розпорядження".

"Під час адміністративної відпустки ви будете у позаслужбовому статусі, продовжуючи отримувати заробітну плату та пільги", – йшлося в листі, з яким ознайомились журналісти.

Відсторонені працівники втратили право на відвідування об'єктів FEMA, доступ до телекомунікаційних систем і право на виконання офіційних обов'язків.

Причини відсторонення не пояснили. Працівникам сказали, що це "не дисциплінарний крок і не призначено для покарання".

"Декларація Катріна" була опублікована в 20 річницю після смертоносного урагану. "Катріна" вирувала з 25 до 31 серпня 2005 року, завдала численних руйнувань та призвела до понад 1800 жертв. Це найбільш руйнівний ураган за історію Штатів.

В листі Дональда Трампа розкритикували за призначення очільниками FEMA некваліфікованих людей, а адміністрацію – за урізання засобів.