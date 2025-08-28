Кортеж президента Аргентини закидали камінням

Президент Аргентини Хав'єр Мілей під час агітаційного заходу в столиці країни Буенос-Айресі зазнав нападу з боку опозиційно налаштованих мітингарів.

Як пише BBC, кортеж політика закидали камінням під час проїзду вулицею, де водночас опинилися прихильники та опоненти Мілея. Президента поспішно евакуювали до безпечнішого місця, а між двома групами громадян спалахнули сутички.

Пізніше Мілей виступив із заявою, в якій звинуватив опозицію у застосуванні насильства. Його речник повідомив, що внаслідок інциденту постраждалих немає.

Президент особисто бере участь у кампанії напередодні проміжних виборів, що відбудуться у жовтні. За місяць до цього у Буенос-Айресі також заплановані місцеві вибори. На обох волевиявленнях Мілей сподівається посилити свою владу.