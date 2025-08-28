Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
ГоловнаСвіт

Кортеж президента Аргентини закидали камінням

Глава держави не постраждав.

Кортеж президента Аргентини закидали камінням
Хав'єр Мілей на мітингу
Фото: EPA/UPG

Президент Аргентини Хав'єр Мілей під час агітаційного заходу в столиці країни Буенос-Айресі зазнав нападу з боку опозиційно налаштованих мітингарів.

Як пише BBC, кортеж політика закидали камінням під час проїзду вулицею, де водночас опинилися прихильники та опоненти Мілея. Президента поспішно евакуювали до безпечнішого місця, а між двома групами громадян спалахнули сутички.

Пізніше Мілей виступив із заявою, в якій звинуватив опозицію у застосуванні насильства. Його речник повідомив, що внаслідок інциденту постраждалих немає. 

Президент особисто бере участь у кампанії напередодні проміжних виборів, що відбудуться у жовтні. За місяць до цього у Буенос-Айресі також заплановані місцеві вибори. На обох волевиявленнях Мілей сподівається посилити свою владу.
