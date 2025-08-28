Міністр закордонних справ Польщі запросив командувача СБС у свою державу на відпочинок

Так Сікорський відреагував на заборону Угорщини щодо Бровді.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запросив у свою державу командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді.

Про це йдеться в дописі Сікорського у соцмережі Х.

Так польський міністр відреагував на заборону Угорщини щодо в’їзду українського військового.

«Поки російські ракети несуть смерть Києву, Угорщина забороняє в’їзд мужньому етнічному угорцю, який наважився воювати за свободу України. Командире Мадяре, якщо вам потрібен відпочинок, а Угорщина не впускає вас, — ласкаво просимо до нас у Польщу», - написав Сікорський.