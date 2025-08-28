Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
ГоловнаСвіт

Міністр закордонних справ Польщі запросив командувача СБС у свою державу на відпочинок

Так Сікорський відреагував на заборону Угорщини щодо Бровді.

Міністр закордонних справ Польщі запросив командувача СБС у свою державу на відпочинок
Очільник польського МЗС Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запросив у свою державу командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді.

Про це йдеться в дописі Сікорського у соцмережі Х.

Так польський міністр відреагував на заборону Угорщини щодо в’їзду українського військового.

«Поки російські ракети несуть смерть Києву, Угорщина забороняє в’їзд мужньому етнічному угорцю, який наважився воювати за свободу України. Командире Мадяре, якщо вам потрібен відпочинок, а Угорщина не впускає вас, — ласкаво просимо до нас у Польщу», - написав Сікорський.

  • 28 серпня, в день масованого обстрілу Росії,глава МЗС Угорщини Петер Сіярто оголосив про те, що його держава вирішила заборонити в'їзд на свою територію, а також на територію всієї Шенгенської зони командиру "відповідального" за удари по російському нафтопроводу "Дружба" військового підрозділу. 
  • Імені Сіярто не назвав, але ударів по російському нафтопроводу завдали Сили безпілотних систем під командуванням Роберта Бровді ("Мадяра"), який є етнічним угорцем.
  • Сіярто заявив, що це було "атакою на угорський суверенітет".
  • Український командувач уже відреагував на Сіярто і порадив чиновникові не брати на себе більше, ніж «можуть потягнути». 
  • Бровді назвав популізмом заяви про те, що українські удари по російському нафтопроводу "Дружба" нібито є загрозами угорському суверенітету. Захищаючи цей нафтопровід, угорські посадовці, на думку Бровді, захищають "власні брудні кишені, наповнені підсанкційною дешевою сировиною, купуючи котру, ви дотичні до примноження кривавих грошей, що летять назворот ракетами та шахедами" по мирних містах України.
  • Володимир Зеленський доручив МЗС вивчити всі факти і відреагувати на рішення Угорщини закрити в’їзд Бровді.
