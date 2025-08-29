У Колумбії звільнили 33 солдатів, яких селяни утримували три дні в Амазонії

Їх викрали під час операції, в якій було вбито лідера дисидентів.

Групу з 33 колумбійських солдатів звільнили після трьох днів утримання в полоні в південно-східній амазонській громаді, де вирощують наркотики та живуть дисидентські партизани.

Про це пише France24 з посиланням на службу омбудсмена країни.

“Після того, як у понеділок солдати вступили в запеклі сутички з партизанами, місцеві жителі перекрили дороги, щоб запобігти відходу військ – акт, який лівий уряд Густаво Петро розцінив як викрадення”, ‒ зазначає видання.

Зараз солдати відходять з села Нуева-Йорк у провінції Гуавіаре. Людей закликали не стигматизувати громаду.

Делегації уряду, служби омбудсмена та Організації Об’єднаних Націй були посередниками у звільненні солдатів.

Міністр оборони Педро Санчес раніше заявив, що селяни, які тримають солдатів у полоні, вимагають повернення тіла вбитого повстанця, яке було доставлено до моргу в столиці провінції.

Цей район вважається стратегічним коридором для торгівлі наркотиками та відомий своїми великими посівами коки – сировини, що використовується для виробництва кокаїну. Масові затримання військ стали звичним явищем на півдні Колумбії. Такі затримання часто здійснюють місцеві жителі, якими маніпулюють озброєні групи в районах, де державна присутність незначна.

Зіткнення між солдатами та озброєними повстанцями на чолі з воєначальником Іваном Мордіско розпочалися в неділю, унаслідок чого загинуло 10 осіб.