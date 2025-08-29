Що відомо про ракету «Фламінго»?
Зеленський: Росія робить усе, щоб зустріч із Путіним не відбулася

Але водночас Москва готується на випадок, якщо зустрічі не уникнути. 

Зеленський: Росія робить усе, щоб зустріч із Путіним не відбулася
Фото: скриншот

Росія робить усе, щоб зустріч її лідера Владіміра Путіна з українським президентом не відбулася. Але водночас росіянам доводиться готуватися на випадок, якщо зустрічі уникнути не вдасться, сказав під час преспідходу Володимир Зеленський

Росія може пропонувати новий рівень представництва на переговорах із Україною, щоб відтермінувати зустріч лідерів. Вона хоче продемонструвати конструктивність США і відтермінувати санкції.

“Хочуть знайти формати відтермінування санкцій, відтермінування американського, вибачте, кіпішу. Тому що американці погано ставляться, коли бачать, що з ними граються і в нечесну гру”, – сказав Зеленський.

Він вважає, що шанси на тристоронню зустріч між ним, Путіним і Дональдом Трампом були вищими, поки американський президент сам не зустрівся з росіянином на Алясці.

Росія боїться, що США можуть дати Україні більше зброї. Штати вже анонсували можливість надання Києву 3000 ракет – після минулого російського удару. Хоча питання в тому, коли ці ракети нададуть. 

“Чи це тиск? Тиск. Не тільки санкції тиск”, – сказав він.

Україна хотіла би вторинних санкцій, але партнери поки вагаються. 

На думку Зеленського, для того, аби Путін дав згоду на переговори, потрібно "велике бажання Америки". А також – бажання Росії закінчити війну, якого зараз немає. 

  • Володимир Зеленський на переговорах із Дональдом Трампом у Вашингтоні погодився провести двосторонню зустріч із Путіним. У разі успіху проведуть тристоронні переговори за участі США. 
