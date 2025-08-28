Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
У Данії зберуться міністри ЄС обговорити долю заморожених активів РФ і гарантії безпеки для України

Неформальні переговори триватимуть 28-30 серпня у Копенгагені.

глава євродипломатії Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

28-30 серпня у Данії триватимуть неформальні переговори міністрів закордонних справ та міністрів оборони ЄС, пише «Європейська правда».

Міністри будуть розглядати питання використання заморожених активів Росії, а також гарантії безпеки для України від ЄС після встановлення миру, повідомили речники Єврокомісії і данського головування.

28 серпня буде зустріч у форматі "Гімніх" (неформальних зустрічей; їх двічі на рік організовує головуюча країна в Раді ЄС). Вона почнеться з неформальної вечері міністрів оборони за участю глави євродипломатіх Каї Калас. 

29 серпня з 9:00 по 16:00 триватиме засідання міністрів оборони. Говоритимуть вони про військову підтримку України з боку ЄС, готовність європейської оборони, а також військові місії та операції блоку. Також ітиметься гарантії безпеки, які держави ЄС можуть надати Києву після встановлення миру.

Того ж дня буде і неформальна вечеря керівників МЗС з Каєю Каллас.

30 серпня на засіданні з 9:00 до 16:00 міністри закордонних справ говоритимуть про використання заморожених активів Росії обгтаоворять підтримку України з боку ЄС.
