У Данії зберуться міністри ЄС обговорити долю заморожених активів РФ і гарантії безпеки для України

28-30 серпня у Данії триватимуть неформальні переговори міністрів закордонних справ та міністрів оборони ЄС, пише «Європейська правда».

Міністри будуть розглядати питання використання заморожених активів Росії, а також гарантії безпеки для України від ЄС після встановлення миру, повідомили речники Єврокомісії і данського головування.

28 серпня буде зустріч у форматі "Гімніх" (неформальних зустрічей; їх двічі на рік організовує головуюча країна в Раді ЄС). Вона почнеться з неформальної вечері міністрів оборони за участю глави євродипломатіх Каї Калас.

29 серпня з 9:00 по 16:00 триватиме засідання міністрів оборони. Говоритимуть вони про військову підтримку України з боку ЄС, готовність європейської оборони, а також військові місії та операції блоку. Також ітиметься гарантії безпеки, які держави ЄС можуть надати Києву після встановлення миру.

Того ж дня буде і неформальна вечеря керівників МЗС з Каєю Каллас.

30 серпня на засіданні з 9:00 до 16:00 міністри закордонних справ говоритимуть про використання заморожених активів Росії обгтаоворять підтримку України з боку ЄС.