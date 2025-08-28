«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Світ

Руанда прийняла першу групу мігрантів, депортованих зі США

Східноафриканська країна прийме до 250 депортованих зі Штатів, після переселення вони отримають навчання, медичне обслуговування та житло. 

Прапор Руанди, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Руанда прийняла першу групу мігрантів, депортованих зі США, виконавши суперечливу угоду, укладену з адміністрацією президента Дональда Трампа про їхнє прийняття.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Перша група з семи перевірених мігрантів прибула до Руанди в середині серпня”, – повідомила виданню речниця уряду Руанди Йоланда Маколо.

Троє осіб, відправлених зі США до Руанди, “висловили бажання повернутися до своїх рідних країн, тоді як четверо бажають залишитися та побудувати життя в Руанді. Незалежно від їхніх конкретних потреб, усі ці особи отримають належну підтримку та захист від уряду Руанди”, – сказала Маколо. 

Східноафриканська країна оголосила на початку цього місяця, що прийме до 250 депортованих зі США, і що після переселення вони отримають навчання, медичне обслуговування та житло. 

Трамп застосував жорсткіші заходи щодо нелегальних мігрантів з моменту повернення до Білого дому в січні, а його адміністрація домовилася про укладення кількох угод про їх відправку до інших країн, зокрема до Південного Судану та Есватіні. Хоча адміністрація стверджує, що їй потрібно швидко “виселити небезпечних злочинців, чиї рідні країни не бажають їх приймати”, правозахисні групи стверджують, що ця практика матиме більший вплив на законослухняних людей, які не є громадянами США та ризикують бути відправленими до незнайомих місць з мінімальними або й зовсім відсутніми можливостями оскаржити це.

  • Руанда раніше погодилася приймати мігрантів, депортованих Великою Британією, але уряд прем'єр-міністра Кіра Стамера відмовився від цього плану після вступу на посаду минулого року.
﻿
