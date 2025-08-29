Індійський прем'єр Моді здійснить першу за сім років поїздку до Китаю

Індійський прем'єр-міністр здійснить першу за сім років поїздку до Китаю, де зустрінеться з Сі Цзіньпіном та, ймовірно, російським лідером Владіміром Путіним. Зустріч відбудеться наступного тижня, на тлі набуття чинності новими тарифами від США, впровадженими за купівлю російських енергоресурсів, повідомляє The Guardian.

Моді братиме участь в регіональному саміті Шанхайської організації співробітництва у місті Тяньзцінь. Очікується, що Моді проведе зустріч із Сі на полях заходу.

Один з анонімних співрозмовників журналістів серед індійських посадовців сказав, що Делі хоче продовжувати зв'язки зі США, але потребує "диверсифікації партнерств".

До поїздки до Китаю Моді відвідає Індію. Там відбудеться щорічний саміт Індії та Японії.

Про можливу закордонну поїздку Путіна до Індії нещодавно писали російські медіаресурси. Офіційно про цей візит Кремль не заявляв. Путін на тлі повномасштабної війни проти України скоротив кількість закордонних поїздок, але нещодавно його на Алясці приймав американський президент Дональд Трамп. Це було першим запрошенням лідера країни-агресорки до Західного світу на період повномасштабної війни.