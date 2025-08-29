Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
ГоловнаСвіт

Ультраправа партія Вілдерса лідирує в опитуваннях за два місяці до виборів у Нідерландах

За ними йде спільний лівоцентристський список Зелених та Лейбористської партії (GroenLinks-PvdA).

Ультраправа партія Вілдерса лідирує в опитуваннях за два місяці до виборів у Нідерландах
Очільник ультраправої "Партії свободи" Герт Вілдерс
Фото: EPA/UPG

У Нідерландах ультраправа Партія свободи Герта Вілдерса (PVV) лідирує за останніми опитуваннями громадської думки за два місяці до виборів.

Про це повідомляють Euronews.

Видання нагадує, що дострокові вибори були призначені на 29 жовтня ‒ після того, як PVV вийшла з коаліційного уряду в червні через розбіжності щодо міграційної політики.

Після закінчення літніх парламентських канікул розпочинаються політичні кампанії. Останні опитування показують, що PVV отримає 33 місця у 150-місному парламенті, а за ними йде спільний лівоцентристський список Зелених та Лейбористської партії (GroenLinks-PvdA), який, за прогнозами, отримає 26 місць.

Те саме опитування показує, що підтримка нинішніх партнерів по урядовій коаліції – правоцентристської VVD, ультраправої та профермерської партії BBB та консервативної NSC – значно зменшилася. Найбільші втрати прогнозуються для VVD: за прогнозами, їхня кількість впаде з 24 до 15 місць.

Партія свободи Вілдерса стала переможцем виборів у листопаді 2023 року (37 місць), за нею йде партія GroenLinks-PvdA на чолі з колишнім єврокомісаром Франсом Тіммермансом (24 місця). Жодній партії не вдасться досягти абсолютної більшості в парламенті: у Нідерландах завжди був коаліційний уряд, сформований щонайменше двома партіями.

Як писав Bloomberg, прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф та його кабінет пережили 27 серпня вотум недовіри, що зменшило побоювання щодо повного краху тимчасового уряду країни. Пропозиція про достроковий відхід адміністрації Схофа не отримала підтримки більшості законодавців у Палаті представників у Гаазі.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies