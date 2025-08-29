Ультраправа партія Вілдерса лідирує в опитуваннях за два місяці до виборів у Нідерландах

За ними йде спільний лівоцентристський список Зелених та Лейбористської партії (GroenLinks-PvdA).

У Нідерландах ультраправа Партія свободи Герта Вілдерса (PVV) лідирує за останніми опитуваннями громадської думки за два місяці до виборів.

Про це повідомляють Euronews.

Видання нагадує, що дострокові вибори були призначені на 29 жовтня ‒ після того, як PVV вийшла з коаліційного уряду в червні через розбіжності щодо міграційної політики.

Після закінчення літніх парламентських канікул розпочинаються політичні кампанії. Останні опитування показують, що PVV отримає 33 місця у 150-місному парламенті, а за ними йде спільний лівоцентристський список Зелених та Лейбористської партії (GroenLinks-PvdA), який, за прогнозами, отримає 26 місць.

Те саме опитування показує, що підтримка нинішніх партнерів по урядовій коаліції – правоцентристської VVD, ультраправої та профермерської партії BBB та консервативної NSC – значно зменшилася. Найбільші втрати прогнозуються для VVD: за прогнозами, їхня кількість впаде з 24 до 15 місць.

Партія свободи Вілдерса стала переможцем виборів у листопаді 2023 року (37 місць), за нею йде партія GroenLinks-PvdA на чолі з колишнім єврокомісаром Франсом Тіммермансом (24 місця). Жодній партії не вдасться досягти абсолютної більшості в парламенті: у Нідерландах завжди був коаліційний уряд, сформований щонайменше двома партіями.

Як писав Bloomberg, прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф та його кабінет пережили 27 серпня вотум недовіри, що зменшило побоювання щодо повного краху тимчасового уряду країни. Пропозиція про достроковий відхід адміністрації Схофа не отримала підтримки більшості законодавців у Палаті представників у Гаазі.