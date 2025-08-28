Канцлер Німеччини сумнівається, що відбудеться зустріч Зеленського і Путіна

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сумнів у тому, що відбудеться зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна, передає n-tv.
Таку думку Мерц озвучив у Франції перед зустріччю з президентом Еммануелем Макроном.
Це точно не станеться, вважає канцлер.
Також Мерц засудив нові російські авіаудари по Україні.
«Росія знову показала своє справжнє обличчя... Тепер навіть представництво ЄС потрапило під приціл, що свідчить про зростаючу безпринципність російського режиму», - написав канцлер на своїй сторінці у соцмережі Х.
- На цій зустрічі наполягає президент США Дональд Трамп.
- 28 серпня після масованої атаки РФ на Київ президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела розмову з Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та наголосила, що «Путін має сісти за стіл переговорів».
- Зеленський натомість заявляє, що такими діями Росія показує своє відмову від мирного врегулювання.