Канцлер Німеччини сумнівається, що відбудеться зустріч Зеленського і Путіна

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сумнів у тому, що відбудеться зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна, передає n-tv.

Таку думку Мерц озвучив у Франції перед зустріччю з президентом Еммануелем Макроном.

Це точно не станеться, вважає канцлер.

Також Мерц засудив нові російські авіаудари по Україні.

«Росія знову показала своє справжнє обличчя... Тепер навіть представництво ЄС потрапило під приціл, що свідчить про зростаючу безпринципність російського режиму», - написав канцлер на своїй сторінці у соцмережі Х.