ГоловнаСвіт

Угорщина оголосила про заборону в'їзду на її і Шенгенську територію відповідальному за удари по "Дружбі" командиру

Вона зробила це оголошення вдень після масованого обстрілу Росії, який убив понад 10 людей в Києві. 

Угорщина оголосила про заборону в'їзду на її і Шенгенську територію відповідальному за удари по "Дружбі" командиру
Петер Сіярто
Фото: EPA/UPG

Угорщина вирішила заборонити в'їзд на свою територію, а також на територію всієї Шенгенської зони командиру "відповідального" за удари по російському нафтопроводу "Дружба" військового підрозділу. Про це 28 серпня оголосив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто.

Він сказав, що це рішення Будапешт ухвалив у відповідь на останній український удар. Імені Сіярто не назвав, але ударів по російському нафтопроводу, завдяки якому Москва отримує кошти на ведення війни, завдали Сили безпілотних систем під командуванням Роберта Бровді ("Мадяра"), який є етнічним угорцем.

Сіярто заявив, що це було "атакою на угорський суверенітет".

"Україна знає дуже добре, що нафтопровід «Дружба» є життєво важливим для угорського і словацького енергетичного постачання, і такі удари шкодять нам більше, ніж Росії", – сказав він. 

Угорщина і Словаччина, на відміну від решти колег по ЄС, після повномасштабного нападу Росії на українців відмовилися шукати для себе інших постачальників нафти і газу та продовжують купувати їх у країни-агресора. 

Допис угорського міністра прокоментував його український колега Андрій Сибіга. Він звернув увагу, що відповідну заяву Будапешт зробив у день чергової смертоносної атаки Росії по українцях.

"Петере, якщо російський нафтопровід для вас важливіший за українських дітей, вбитих Росією нині вранці, то це моральне розкладання. Угорщина на хибній стороні історії. Ми будемо вживати дзеркальних заходів", – сказав міністр. 

Більше на тему – в матеріалі "«Дружбі» кінець? Чи справді Угорщина залишилася без російської нафти".
Теми: , ,
﻿
