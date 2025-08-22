«Дружбі» кінець? Чи справді Угорщина залишилася без російської нафти

І Угорщина, і Словаччина мають доступ до альтернативних шляхів постачання. Нафти на світовому ринку достатньо, ціни знижують. Щоправда, таких значних знижок як Росія ні Орбану, ні Фіцо ніхто не запропонує.

Трубопроводом «Дружба» нафту перекачували до Угорщини і Словаччини. Спочатку уряди цих країн звинуватили Україну у зазіханнях на їхню національну безпеку, але вже згодом повідомили, що нафтопровід нібито знову запрацював.

Українські дрони уразили дві перекачувальні станції на території Росії . Внаслідок чого у понеділок, 18 серпня, зупинилася одна із найпотужніших нафтових артерій, що тягнеться чотири тисячі кілометрів.

Українські дрони проти кремлівських схем

Впевнена, спланована і влучна робота українських дронників завдала російській нафтовій галузі одного з найдужчих ударів від початку повномасштабної війни. Сили оборони уразили одразу дві великих нафтоперекачувальних станції на території Росії.

Першим атакували об'єкт в Унечі Брянської області. Тамтешня перекачувальна станція зазнала значних руйнувань 13 серпня. Після удару вона зупинилася, пожежі гасили кілька годин поспіль.

Фото: Скрінгот з відео СБС ударили по НПС “Унеча”

Наступною ціллю для Сил оборони України став об'єкт у Тамбовській області. Нафтоперекачувальна станція «Нікольське» спалахнула після ударів українськими дронами і також зупинилася.

Обидва об'єкти відігравали ключову роль для функціонування понад 10 тисяч кілометрів трубопроводів. Перекачувальні станції забезпечували транспортування нафти на експорт і всередині Росії — до НПЗ. Ще одна важлива функція цих об'єктів — забезпечення пальним підрозділів російських військ. Тому перекачувальні станції на території РФ є законними цілями для ударів Збройних сил.

Але атаки по перекачувальних станціях мали куди серйозніші для Росія наслідки. Дронові удари повністю зупинили прокачування нафти трубопроводом «Дружба». Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, «Мадяр».

«Нафтопровід “Дружба” відпочиває», — написав він.

Фото: inbusiness.kz

«Дружба» — це один із найдовших трубопроводів на євразійському континенті. Ним понад шістдесят років постачають нафту із російського Татарстану до країн Центральної Європи. Головними споживачами тепер є Угорщина та Словаччина.

Зупинка «Дружби» стала приводом для нових прогноз Києву з боку угорської влади. Словаччина реагує спокійніше, але також не приховує роздратування.

«Ця артерія — це корупційна годівничка Орбана. Для Фіцо так само», — зазначив експерт з міжнародних енергетичних і безпекових відносин Михайло Гончар.

А втім, зупинка потужного трубопроводу вдарила не лише по інтересах Угорщини та Словаччини. Ураження одразу двох перекачувальних станцій ймовірно зупинило постачання російської нафти на експорт. Йдеться про маршрут, яким ресурс прокачують у порт Усть-Луга на Балтійському морі.

«Це один з найпотужніших експортних каналів російської нафти. На двох перекачувальних станціях серйозні пошкодження і вони не дозволяють качати нафту на Балтику. У Росії зараз є потреба у дуже дороговартісному, а головне тривалому ремонті», — розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Фото: mediacenter.org.ua Сергій Куюн

Тобто Росія вже втрачає десятки мільйонів доларів прибутку на добу. Через порти Балтійського моря РФ експортує до половини танкерної нафти.

Водночас у росіян досі залишаються ще щонайменше два великих порти для постачання нафти за кордон. Один з них, Новоросійськ на Чорному морі, також перебуває у зоні ураження українських дронів.

Зупинка трубопроводу «Дружба» може серйозно нашкодити і режиму Олександра Лукашенка. Цим шляхом російська нафта надходила на два найпотужніших у Білорусі НПЗ. Заводи одразу не зупинилися, зазвичай вони мають запас нафти на переробку на два тижні вперед.

Але пізно ввечері у вівторок, 19 серпня, угорська влада заявила, що трубопровід нібито знову запрацював, і постачання російської нафти відновили.

«Думаю, вони не брешуть, але подають інформацію частково. Відновити постачання можна було, бо там не одна труба: інша гілка йде територією Білорусі, до України і далі до них. Цей маршрут довший, але він дозволяє уникнути пошкоджених ділянок. Але водночас у мене є сумнів, що постачання відновилося у попередніх обсягах. І друге питання: вартість транспортування», — сказав керівник аналітичного напрямку мережі АНТС Ілля Несходовський.

Фото: uacrisis.org Ілля Несходовський

Орбан хоче мститися Україні

Методом шантажу Угорщина та Словаччина зуміла добитися виключення трубопровідної російської нафти із санкційного пакету, який ЄС ухвалив ще у 2022 році. Таким чином дві країни цілком легально продовжували торгувати з Кремлем. До повномасштабного вторгнення трубопроводами до ЄС постачали кожну десяту тонну російської нафти.

«Орбан і Фіцо отримують російську нафту з величезним дисконтом. Знижка може складати десь 20 %», — розповів Сергій Куюн.

До Угорщини та Словаччини російська нафта йшла територією України. Контракт на транзит діє до 2030 року і його Київ не розривав. В уряді неодноразово пояснювали, що анулювання угоди може призвести до судових позовів, а головне це може порушити умови Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

«Скільки на транзиті заробляє Україна — дуже легко зрозуміти. Зараз тариф на прокачування становить 21 долар за тонну за весь маршрут. Тобто на рік це десь до 250 млн доларів», — порахував Сергій Куюн.

А от заробітки Кремля значно більші — приблизно 6 млрд доларів на рік. Щороку Угорщина та Словаччина купують у Росії приблизно 9 млн тонн нафти. Це більше, ніж потрібно цим країнам, тому вони добре заробляють на такий співпраці з Кремлем. Нафту постачають на кілька НПЗ компанії MOL. Бензини і солярку продають не лише на угорських та словацьких заправках, а й постачають до інших країн.

Фото: bloomberg.com Дунайський нафтопереробний завод MOL

За даними консалтингової компанії ExPro, поставки російської нафти цього року знову зросли: до Угорщини на 5 % та Словаччини аж на 50 %.

У відповідь на зупинку «Дружби» угорська влада погрожувала блокувати постачання електроенергії до України.

«Чергова атака проти нашої енергетичної безпеки обурлива і неприйнятна!», — написав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

У Києві відповіли, що усі скарги та погрози угорським урядовцям варто надсилати «своїм друзям у Москві». Глава МЗС Андрій Сибіга нагадав Угорщині, що це Росія розпочала війну проти України.

Пресслужба Європейської комісії повідомила, що зупинка трубопроводу не загрожує безпеці ЄС. Водночас у Брюсселі додали, що перебувають на звʼязку із Будапештом та Братиславою.

«Орбан лякає вимкнути рубильник. Торік цим погрожував Фіцо, якщо Україна не відновить транзит російського газу. Словацькому прем'єру очевидно пояснили, що так це не працює. Якщо він вплине на оператора системи країни, то вони просто позбудуться ліцензії на роботу. І крім всього — вони на цьому заробляють», — пояснив Михайло Гончар.

Фото: EPA/UPG Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо спілкуються до початку спеціального засідання Європейської ради в Брюсселі, 1 лютого 2024 р.

Віктор Орбан може спробувати тиснути на Київ й іншими методами. Скажімо, й надалі блокувати офіційний початок переговорів про вступ України до ЄС. Хоча робити це Орбану буде значно складніше. За даними видання Bloomberg, після зустрічі з європейськими лідерами у Вашингтоні президент США зателефонував очільнику угорського уряду. Дональд Трамп вимагав пояснень, чому Орбан блокує вступ України до ЄС.

А втім, не виключено, що прем'єр Угорщини може знову скористатися правом вето під час схвалення нового пакету санкцій проти Росії, який планують розглянути вже у вересні.

Альтернатива Росії є, нема бажання

Варіант відмови від російської нафти ні Віктор Орбан, ні Роберт Фіцо не розглядають. Йти шляхом Чехії, яка перестала торгувати з РФ, вони не хочуть. З квітня цього року Прага більше не купує ресурс у Кремля, хоча раніше отримувала його також трубопроводом «Дружба» і обсяги були немалі — близько 4 млн тонн на рік. Чехія зуміла знайти альтернативу, і це кардинально не вплинуло на витрати країни.

Уряди Віктора Орбана та Роберта Фіцо можуть постачати нафту іншим маршрутом — через Хорватію з портів Адріатики. Загальна потужність цього трубопроводу понад 14 млн тонн на рік, тобто більше ніж достатньо і Угорщині, і Словаччині разом. Однак країни віддають перевагу росіянам і контактують з Адріатики невеликі обсяги газу. Ба більше, міністр закордонних справ Угорщини торік у серпні назвав Хорватію ненадійним партнером. Загреб зажадав пояснень, але так їх і не отримав.

Дешева російська нафта — це, серед іншого, ще й спосіб збереження при владі для Орбана та Фіцо. Скажімо, в Угорщині бензин та солярка є найдешевшою у ЄС, і цим фактом Віктор Орбан неодноразово вихвалявся під час виборчих кампаній.

Фото: uatv.ua Олег Пендзин

«Підприємство Slovnaft, яке закуповує нафту для Словаччини, перебуває у власності угорської компанії MOL. Тому позиція угорців та словаків є ідентичною. Враховуємо, що логістика постачання трубопроводами найдешевша. Не забуваємо, що вони отримують солідну знижку у обмін на політичний шантаж ЄС щодо ухвалення рішень. Російська нафта — це джерело фінансування влади Орбана та Фіцо», — зазначив економіст Олег Пендзин.

А втім, і Угорщина, і Словаччина до 2027 року все ж повинні припинити закупівлі нафти з Росії. Рішення ухвалила Європейська комісія. Стосується воно усіх членів ЄС, під заборону потрапить також російський газ.

Зупинка трубопроводу «Дружба» жодним чином не вплинула на ціну нафти. Ця подія у світовому масштабі занадто дрібна.

Росія не має альтернативи — їй доведеться відновлювати перекачувальні станції, які уразили українські дрони. Скажімо, у напрямку порту Усть-Луга Росія на рік прокачувала приблизно 40 млн тонн нафти на рік.

У середньому на рік Росія експортує приблизно 240 млн тонн нафти.

Зростають потужності портів на Далекому Сході, звідти ресурс постачають до Китаю. Останніми тижнями Пекін наростив щоденні поставки практично вдвічі, тоді як продажі до Індії стрімко зменшуються.

Фото: news.err.ee Нафтовий танкер, що входить до 'тіньового флоту' Росії

Перенаправити надлишок нафти на власні НПЗ Росія також не зможе. З початку серпня Україна посилила по них удари. Три заводи зупинилися. Скажімо, НПЗ у Волгограді не працюватиме до середини вересня, стверджують джерела агенції Reuters.

Продаж нафти за кордон є головним джерелом фінансування війни Росії проти України. За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря, від початку повномасштабного вторгнення Кремль вторгував на експорті цього ресурсу приблизно пів трильйона доларів.